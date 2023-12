HappyTax Exxx…Polzive!!! Legnata del centrodestra all’HappySindic che tassa gli udinesi: Lo abbiamo sgamato sulla tassa di soggiorno: non è vero che aveva concertato con gli albergatori. Va bocciata.

Su una cosa il centrodestra friulano ha le idee chiare: No tasse! E la vicenda dell’aumento dell’addizionale Irpef voluta dall’amministrazione di centrosinistra che guida il comune di Udine, lo dimostra. I capigruppo Laudicina, Michelini, Vidoni, Barillari e Fontanini lo hanno ribadito oggi in una conferenza stampa (“Sala Gino Valle” tiene a precisare Barillari) che precede di qualche ora il consiglio comunale. “La misura peserà per circa 8milioni di euri sulle tasche degli udinesi. Cosa faranno di questi soldi?”. L’opposizione non ha dubbi: “Verranno impegnati solo per spesa corrente: autisti, staff del sindaco, city manager e nuovi dirigenti”. Il tema è viscerale poiché, come ricordano Fontanini e Michelini: “Noi abbiamo dimezzato il debito di 40milioni di euri, da 80 a 40 e abbiamo lasciato in eredità 14 milioni per investimenti vincolati”. Ma la vera battaglia dell’opposizione in città è sulla tassa di soggiorno. Barillari non ha dubbi: “Non vale il confronto con Trieste. Siamo contrari, visto il rapporto fra presenze turistiche e chi invece arriva a Udine per questioni di lavoro o di salute. “Abbiamo uno degli ospedali più all’avanguardia di tutto il Nordest. Facciamo pagare la tassa di soggiorno ai parenti dei ricoverati?” Barillari fa anche una previsione: “Torneremo al governo della città e della tasse di soggiorno non se ne parlerà proprio”. Sul balzello turistico Vidoni e Laudicina svelano un retroscena: “Abbiamo fatto un accesso agli atti ed è emerso che non c’è stata nessuna riunione informativa con gli albergatori, nessun pre accordo. De Toni li ha incontrati solo dopo che noi abbiamo sollevato il problema ed ha rinviato l’applicazione”. Sul punto il centrodestra è malizioso: C’è qualcuno che ha interessi a Tavagnacco? A Buttrio? Ma il veleno su Tax-Sindic udinese lo mette la capogruppo della Lega Laudicina: “Non è ancora chiuso il capitolo sulle incompatibilità”. HappyTax.