RaiStoria Exxx…Polzive!!! La Tv manda in onda il viaggio nella bellezza di Aquileia. A raccontare le vicende del Patriarcato medievale il direttore Tiussi voluto da Seracchiani e confermato da Fedriga. Il padrone di casa più longevo della Fondazione: 11 anni. Cachet al risparmio: 85 mila euri/anno

Nulla da obiettare sulle competenze dell’ex sindaco di Bagnaria Arsa. E lo si è visto durante le puntate dedicate ad Aquileia che “RaiStoria”, unico canale della Tv di Stato per cui valga il canone, manda in onda. A narrare i fatti della Prima Tv “Viaggio nella bellezza della Sublime Aquilieia” è il direttore della Fondazione Cristiano Tiussi, archeologo di livello con alle spalle 30 anni di studi sulla colonia romana. Era stato nominato direttore in epoca Serracchiani nel 2014 per 3 anni, fino al 2017. Poi, la presidente, prima di abbandonare il Friuli e la sicura sconfitta con Fedriga, gli aveva rinnovato l’incarico per 5 anni invece di tre, così da permettere al direttore Tiussi di prendere le misure anche col centrodestra di Fedriga. Infatti, il Presidente della Regione, alla scadenza (18 giugno 2022) dell’incarico del direttore nominato da Serracchiani, inviava una comunicazione, 1°luglio del 2022, in cui dava notizia dell’avvio di una procedura selettiva e confermava l’incarico conferito al dott. Cristiano Tiussi per il tempo necessario all’espletamento delle pratiche. Una proroga non superiore ad un anno, decorrente dalla data di scadenza dell’incarico originario del 18 giugno 2022. Confermato anche il compenso che restava fissato in 55.000 euri/anno. Si arriva così al 14 giugno scorso quando il Cda della Fondazione, presieduto da Roberto Corciulo, nominava, “su designazione della Regione Friuli VG”, direttore Cristiano Tiussi per 2 anni fino al mese di giugno del 2025. La sua retribuzione passa dai 55mila euri dei precedenti 5 anni ai 75mila euri. Inoltre viene riconosciuto un premio di risultato annuo fino a un massimo di 10mila euri in base al raggiungimento degli obiettivi che il Cda determinerà per l’anno 2023 e per le annualità successive. Aquileia, uno scrigno di tesori a pochi chilometri dalla Laguna e dal Golfo.