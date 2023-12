RicercaSulTerzo Exxx…Polzive!!! Regionali 2024. Giorgia detta lo schema: 3-1-1. Salvini rifiuta. In Friuli si trama per il terzo mandato salvezza-assessori

Dalla Sardegna i rimbalzi raggiungono anche l’estremità orientale dello stivale. Il prossimo anno vanno al voto ben 5 regioni (Umbria, Sardegna, Piemonte, Basilicata e Abruzzo) e sull’isola (al voto ai primi di marzo) si sta disputando una delle lotte più feroci fra alleati. Salvini punta alla riconferma di Cristian Solinas, Meloni mette sul piatto Paolo Truzzu, attuale sindaco di Cagliari. Il leader leghista non cede ed avrebbe chiesto a Solinas di anticipare il gioco dei Benito Remix dimettendosi a fine dicembre per accelerare i tempi delle elezioni e spiazzare gli alleati. Un azzardo che metterebbe in crisi i rapporti fra i due. Meloni, sulle 5 regioni al voto, ne pretende almeno 3: Basilicata, Abruzzo e Sardegna. Le diplomazie sono al lavoro per evitare spaccature inutili visto che il centrodestra governa ben 15 regioni. E nel 2025 si vota nelle ordinarie più importanti come il Veneto. Dove Forza Italia, per bocca di Tajani e Tosi, ha respinto ogni proposta sul terzo mandato a Zaia. Un tema, quello del terzo mandato al presidente che potrebbe diventare clamorosamente decisivo in Friuli, poiché non coinvolge solo il presidente, ma anche la giunta. Voci di palazzo rivelano grandi movimenti soprattutto nell’area degli assessori. Molti pensano al terzo mandato del presidente, in realtà i più interessati alla proroga sono proprio gli assessori in particolare quelli che si trovano al secondo giro. La legge regionale è esplicita: “Non può essere nominato assessore regionale chi ha ricoperto consecutivamente detta carica per due legislature”. Il pensiero corre a Bini, Zannier, Callari, Rosolen, Riccardi, Roberti, Scoccimarro e Zilli che non potranno ricoprire la carica per un terzo mandato consecutivo. A meno che il consiglio non intervenga con una norma ad hoc. Restasse invece così, l’unica soluzione per gli esponenti della giunta è quella di farsi eleggere presidente. Ma su 8, solo uno potrà farlo. I nomi hanno già iniziato a roteare. Secondo gli osservatori, sarebbero sorprendenti.