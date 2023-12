ToniAlti Exxx…Polzive!!! Il timbro di Fratelli d’Italia per il compleanno di Toni Capuozzo. Al brindisi Anzil e Scoccimarro. Il sindaco De Toni arriva in anticipo.

Pubblico numerosissimo ieri sera all’atelier del maestro Celiberti di Udine per la festa di compleanno dell’inviato di guerra Toni Capuozzo. 75 anni di età e quaranta di giornalismo, gli stessi di Fausto Biloslavo, presente anche lui in via Fabio Di Maniago. Il vice presidente Mario Anzil ha consegnato ai due ospiti una targa speciale da parte della Regione Fvg per i “Quarant’anni di giornalismo”. Oltre al vice presidente, in mezzo alle opere d’arte del Maestro udinese spuntavano l’assessore regionale Fabio Scoccimarro e il capogruppo di Fratelli d’Italia a Udine, Luca Vidoni, indaffaratissimo a spiegare ad alcuni ospiti l’aumento dell’addizionale Irpef del comune. Un “taglio” di Fratelli d’Italia che non è passato inosservato, bilanciato dalla presenza del sindaco di Martignacco Delendi e dal sindaco di Udine De Toni. I maligni hanno commentato: “Stavolta è arrivato con un quarto d’ora d’anticipo!”. Ogni riferimento all’inaugurazione della mostra di Gino Valle è prudentemente causale.