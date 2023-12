HappyTax Exxx…Polzive!!! Grande Cinema Ajace in Consiglio Comunale a Udine. Approvato l’aumento dell’Irpef con due astensioni in maggioranza. Tassa di soggiorno in vigore dal 2025. Che Guevara Salmé: “Togliere il cappio del giudizio arbitario della Regione Fvg!”. Il centrodestra nomina i due consiglieri nel Cda del Teatro.

Seduta da Grande Cinema Ajace (inteso come sala) quella andata in scena ieri sera sugli schermi di You Tube. Consiglio Comunale in cui si discuteva l’aumento dell’addizionale Irpef, incremento del gettito di circa 8 milioni e mezzo e l’introduzione della tassa di soggiorno dal 1° gennaio del 2025 circa 150mila euri/annui. Ambedue le misure duramente contestate dall’opposizione. Protagonisti: Barillari, Govetto, Fontanini, Vidoni, Laudicina. Una corrida in cui il centrodestra ha arato le praterie della maggioranza con legnate incredibili. Due le astensioni nel centrosinistra: “Eloisa Gatta («Coraggio di dire che non sono d’accordo») della lista del sindaco e Ballotta del Pd. Gran lavoro della presidente Nassimbeni costretta a richiamare i consiglieri più e più volte. Il sigillo lo mette il sindaco che dettaglia: “L’addizionale a Trieste è a 0,8; a Gorizia a 0,7; Pordenone è a 0,6; Cividale è a 0,8 e a Pasian di Prato 0,8. Quindi – tuona FelixTax – non facciamo temi di colore”. Ma la scena se la sono presa Laudicina, Venanzi e Arcella. Il vice sindaco risponde alla capogruppo Lega: “Non scappo mai dalle mie responsabilità. Io ho rispetto per lei, lei abbia rispetto per noi. Non accetto lezioni da lei”. L’assessora Arcella spiega a Laudicina la misura dell’addizionale: “Non è che gli uffici si sono adeguati a qualche parere particolare espresso dalla giunta. Ci sono due sentenze che ci danno ragione: Tar e Consiglio di Stato”. Laudicina salta sulla sedia: “Io non ho mai detto che gli uffici si sono adeguati a un parere della giunta! Io non voglio neanche sentire queste cose”. Interviene la presidente e si chiude il dibattito. Ma le dichiarazioni di voto sull’addizionale hanno rivelato le novità in casa della lista “IoAmoUdine” di Stefano Salmé in clamorosa veste Cheguevariana: “Dobbiamo tassare i ricchi, i proprietari di immobili in città. Fra qualche settimana questa lista civica avrà una dimensione nazionale (Alemanno-Rizzo) che provocherà delle conseguenze politiche da qui ai prossimi 4 anni. Noi non dobbiamo – osserva Salmé – essere costantemente sotto il cappio e del giudizio arbitrario della Regione Friuli VG. Pagheremo un prezzo anche noi, ma lo faremo nell’esclusivo interesse della città”. A proposito di regione, sono stati riconfermati i consiglieri del Cda del Teatro Giovanni da Udine in quota centrodestra. La vice sindaca di Gemona Flavia Virilli e la “centrista” Giorgiutti.