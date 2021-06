UdineseCalcio Exxx…Polzive!!! Honsell asfalta Fontanini e il centrodestra: L’attuale amministrazione la smetta di ostacolare la società. Esclusivo.

Dopo i rilievi sollevati dall’Autorità nazionale anticorruzione rispetto alla convenzione novantanovennale che le parti Udinese Calcio e Comune di Udine avevano stipulato nel 2013, e l’annuncio dei vertici della squadra che sarebbero pronti a togliere il disturbo andandosene da Udine, interviene il già sindaco Honsell, protagonista dell’operazione che ha consentito al capoluogo del Friuli di avere uno degli stadi più eleganti d’Europa:

«Spero proprio che ciò non avvenga. Sarebbe un gravissimo colpo per Udine. Direi un disastro per la città. Il pronunciamento della ANAC che arriva quasi un decennio dopo che tutto è stato fatto è la conseguenza di una pessima abitudine di una certa politica che invece di ragionare nelle aule del Consiglio preferiva fare esposti. Francamente – osserva Honsell – non mi sembra però che le conclusioni dell’ANAC mettano veramente in discussione lo straordinario risultato raggiunto. Piuttosto – conclude il consigliere regionale – l’attuale amministrazione dovrebbe smettere di ostacolare la società nel completare quanto dopo la legge Delrio ha diritto di realizzare».