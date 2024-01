Udinese-Milan. Individuato l’uomo che ha insultato Mike Maignan. Rischia di non mettere più piede allo stadio.

C’è un primo indagato per i cori razzisti contro Mike Maignan durante la partita Udinese-Milan di sabato scorso. L’uomo, che ha urlato ripetutamente insulti razzisti al portiere rossonero, verrà daspato e rischia di mettere mai più piede nello stadio della sua squadra. A incastrare l’uomo, un video postato da un tifoso bianconero sui social network nelle ore successive al caso. Grazie al rapido lavoro degli agenti della Digos di Udine, che hanno incrociato le immagini, è stato possibile identificarlo. Decisiva anche la collaborazione del club, che ha subito messo a disposizione tutte le immagini. L’Udinese lo bandirà dallo stadio a vita, come ha annunciato ieri il direttore generale del club friulano Franco Collavino […] La Procura di Udine ha aperto un fascicolo oggi. I colpevoli dovrebbero essere tre-quattro, non di più. Decisive saranno queste ore, in cui vengono visionate tutte le immagini.