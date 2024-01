CalcioVelenosoExxx…Polzive!!! E’ un friulano il primo indagato per gli insulti al portiere del Milan. Ha gridato per 12 volte “Negrodimerda”. Video da urlo dei tifosi udinesi. Un lettore: E’ stata una grande montatura”.

Le immagini sono state riprese appena il Milan ha segnato il gol del vantaggio. Il taglio è stato necessario per la teoria di bestemmie che i tre scalmanati hanno ripetuto. C’è un primo indagato per i cori razzisti a Mike Maignan durante Udinese-Milan, match della 21ª giornata di Serie A disputatosi sabato sera. Si tratta di un uomo di 46 anni della provincia di Udine – riferisce Il Corriere della Sera -, già conosciuto dalle forze dell’ordine, reo di aver urlato per 12 volte “negrodimerda” all’indirizzo del portiere francese della squadra rossonera. Nei confronti del tifoso il questore Alfredo D’Agostino ha emesso un Daspo della durata di 5 anni. E’ stato denunciato in stato di libertà. Ha ripetuto per 12 volte “negrodimerda” e rischia di non mettere più piede nello stadio della sua squadra. L’Udinese infatti ha comunicato con una nota ufficiale che l’uomo è stato bandito a vita dallo stadio: “A valle dell’individuazione del primo responsabile dei deplorevoli insulti razzisti a Maignan, il soggetto in questione sarà, a tempo indeterminato, bandito dal nostro stadio con effetto immediato. La società conferma il suo impegno contro il razzismo e ritiene fondamentale l’applicazione di misure forti per mandare un concreto messaggio contro le discriminazioni, non solo nel calcio, ma nella società. Il Club tempestivamente, già da sabato sera, ha lavorato in stretta collaborazione con le Autorità mettendo a disposizione tutte le sue telecamere e la strumentazione d’avanguardia di cui è dotato il Bluenergy Stadium al fine di dare un riscontro rapido alle indagini ancora in corso. L’Udinese ringrazia la Questura di Udine per la collaborazione e conferma la sua fermezza nel colpire i responsabili degli insulti che infangano l’etica sportiva del club, della Regione, della città di Udine e di una tifoseria che, da sempre, sono un modello di integrazione e rispetto”. La Digos di Udine ha accelerato sulle indagini e grazie anche al contributo del club dei Pozzo, che ha subito messo a disposizione degli inquirenti tutti i video di cui era in possesso, è riuscita a individuare e identificare il primo dei responsabili degli insulti che ha portato alla sospensione della partita nel primo tempo. Tuttavia, alcuni lettori e tifosi dell’udinese, sospettano che la faccenda sia tutta una montatura. “Che ci fosse qualcosa di strano lo si è capito già quando il Milan ha chiesto di giocare il primo tempo attaccando verso la propria curva, quindi tenendo Maignan sotto la curva dell’Udinese nei primi 45′. È una cosa che accade molto raramente, di solito si attacca verso la curva dei propri tifosi nel secondo tempo, per riceverne il sostegno”. Veleni.