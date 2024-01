MonopolioSanitario Exxx…Polzive!!! A Trieste il Politburo straripa di personale. Del bando di 338 posti di infermiere, solo uno assegnato all’Azienda Sanitaria. Penalizzata l’area giuliana: Meno compilation e più efficienza. Nel mirino, il mix dirigenziale Rossetti e Bosazzi.

Domande entro l’8 febbraio. E’ stato pubblicato il bando del concorso pubblico per la copertura di 338 posti di infermiere da assegnare alle aziende del Servizio Sanitario del Friuli Venezia Giulia. I numeri sono alti tuttavia, ciò che ha incuriosito soprattutto i professionisti del settore che si affaccia sull’Adriatico e sull’Isonzo, è il riparto delle risorse. Per esempio: se all’azienda Friuli Occidentale vengono assegnati 60 posti, al Cro di Aviano 14, all’azienda Friuli Centrale 260 e all’Arcs di Jo Polimeni 2, all’azienda sanitaria giuliano isontina viene assegnato un solo infermiere! Stessa sorte per il Burlo Garofolo. Una legnata clamorosa che ha stordito i dirigenti dell’area isontina visto che quella giuliana è gonfia di personale infilato perfino nei sotterranei del Politburo triestino. In realtà, dalla sede fanno sapere che risulta ancora aperta una graduatoria di 60 infermieri che saranno assunti secondo i tempi tecnici di chi verrà, di volta in volta, chiamato. E dove verranno sistemati se ormai le risorse traboccano anche dai muri? Va da sé che chi è presente in graduatoria, come nel caso dei 60 infermieri, non risponderà a nessuna chiamata. Quelle persone hanno già preso altre strade. Ed è per questo che nell’area isontina sale il sospetto che qualcuno, oltre il Timavo, abbia fatto male i calcoli e i presidi di Gorizia e Monfalcone continuano a rimanere in un profondo stato di sofferenza. Il direttore del Dipartimento delle Risorse Umane dell’Asugi è Michele Rossetti, esperto di compilation (bimbo mix, una sua passione) cui è affidata la diretta responsabilità del settore. Il dirigente è affiancato da Gabriele Bosazzi, presidente della “Famìa Ruvignisa”, esperto delle Comunità d’Istria che si occupa della valorizzazione del personale. E’ dirigente dal 2019. Anche questa è un’appendice della “singolarità” triestina evocata spesso dai Benito Remix del Golfo in consiglio regionale.