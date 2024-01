CurvaNord Exxx…Polzive!!! Da “Io Sono Fvg” a “Io sono Curva Nord”. I tifosi dell’Udinese reagiscono in prima persona al manicomio provocato da Maignan: Non c’è stato nessun coro intimidatorio. Arrivano le diffide.

Caso Maignan e Udinese Calcio. La curva nord diffonde un comunicato, in prima persona (“Io Curva Nord”), in cui “diffida formalmente chiunque voglia continuare questa campagna denigratoria nei confronti della mia gente per episodi che riguardano eventualmente singole persone”. La Curva Nord precisa che: “…dopo 50 anni di storia non accetto di essere infangata da giornalisti, politici, opinionisti, sportivi e dirigenti senza nessuna verifica o approfondimento preventivo. La mia storia, non è giudicabile da singole persone che non conosco. Le accuse di razzismo e di ignoranza non mi toccano. Io accolgo persone di tutte le età, di tutte le classi sociali e di tutte le nazioni. L’unico colore che conta è il bianconero. Durante Udinese-Milan non c’è stato nessun coro discriminatorio. Eventuali parole maleducate o urla incivili di un singolo non rispecchiano la mia cmunità. Numerosi giocatori dell’Udinese sono di colore e nessuno si è mai lamentato di aver subito comportaamenht razziali allo stadio e nella vita di tutti i giorni…”. Firmato Curva Nord.