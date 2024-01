PollaioFriulano Exxx…Polzive!!! Sui presunti cori a Maignan (“Sono andato a prendere la palla e ho sentito chiamarmi scimmia”) scendono in campo gli smemorati a contratto: “Non conoscono questa terra”. Quale? Quella dei bidoni tirati ai poveri soci della CoopCa o di CoopOperaie? o il caso banche? Il Procuratore annuncia l’apertura di un fascicolo. Cosa rischia l’Udinese.

Dopo la pessima figura dei friulani esibita in mondovisione durante la partita Udinese Milan disputata sabato allo stadio del capoluogo friulano, scendono in campo le prefiche (non su commissione, benintesi), dei frignoni smemorati che tentano di vincere una partita, quella del saper stare a tavola, ormai compromessa. Sconfitta bruciante e non certo inattesa. Uno dei primi ad entrare sul terreno di gioco è stato l’interista Fedriga che in un lirico respiro ha accarezzato le corde del cuore friulano ricordando che «generalizzare e mentire, tacciando l’intero Friuli di essere popolata da razzisti è inaccettabile. Anzi, è la proprio la tattica dei razzisti quella fare di tutta l’erba un fascio e di colpire nel mucchio. Mi stupisco anche delle dichiarazioni rilasciate da alcuni esponenti politici, pure del Friuli Venezia Giulia, che evidentemente non conoscono la storia di questa terra». Il governatore, pur non avendo nemmeno l’attenuante dell’età, scorda l’elenco delle supposte che i friulani hanno subito dagli spregiudicati corregionali. Senza andare lontano, Fedriga ricorderà il bidone recente che la Cooperativa della sua città ha tirato ai poveri soci. Ricorre alla retorica presidenziale per ignorare i circa 100milioni di euri fucilati ai poveri carnici dagli squali della Cooperativa locale. Di che Friuli parliamo? Della banca di Cividale? si legga il MV, non leopost, di un paio di mesi fa. E solo per carità di patria non proseguiamo. Almeno il milanista Salvini non tira in ballo il “popolo” di paraculi che infestano l’ultimo lembo di terra italico e si limita a condannare l’episodio: «Vergognosi i cori di ieri e spero che il 2024 porti una nuova cultura e un nuovo spirito sportivo negli stadi. Spero che chi di competenza intervenga, ho visto la società dell’Udinese è già intervenuta con parole chiare, penso non si possa colpevolizzare intere città o società per pochi idioti». Così il leader della Lega anche lui nelle peste per via delle regionali. Sul fronte sportivo il marcantonio Maignan afferma (da Sky Sport): «Sono andato a prendere la palla e ho sentito chiamarmi ‘scimmia’, ma non ho detto niente; poi lo hanno rifatto ancora e ho chiesto aiuto alla panchina, poi ho detto che non si può giocare così a calcio. Non è la prima volta che mi succede né a me né ad altri giocatori. Sono cose che vanno dette. Sono persone ignoranti. Il tifoso viene allo stadio per tifare, magari per fischiare, ma queste cose nel calcio non devono succedere. Noi giocatori possiamo reagire solo così. La procura deve prendere decisioni forti. Prendono sempre le nostre parole dopo le partite, ma poi non succede niente». Accertamenti di polizia sono già in corso da sabato sera, 20 gennaio, per verificare le responsabilità dei cori razzisti scanditi contro il portiere del Milan, nel corso della partita contro l’Udinese. Come ha anticipato il procuratore capo di Udine, Massimo Lia, non appena gli atti saranno trasmessi alla magistratura, nei prossimi giorni, a partire da lunedì 22 gennaio, verrà aperto un fascicolo. Cosa rischia la squadra? Sembra scontata la squalifica dello stadio e non è da escludere l’ammenda per l’Udinese. Da regolamento, in base alla gravità del comportamento, si può arrivare a sanzioni molto pesanti come la penalizzazione in classifica o l’esclusione dal campionato. Intanto il sindaco di Udine De Toni ha annunciato che conferirà la cittadinanza onoraria al portiere.