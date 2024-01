Don Duilio Corgnali é morto.

Da La Vita Cattolica.

“La Chiesa udinese e l’intera società friulana piangono la scomparsa di uno dei loro figli più illustri: mons. Duilio Corgnali è deceduto domenica 21 gennaio attorno a mezzogiorno all’ospedale di Udine, dove si trovava ricoverato dallo scorso 15 dicembre in seguito all’insorgenza di una grave forma tumorale. Aveva 77 anni. Mons. Corgnali fu direttore del nostro settimanale per 24 anni e fino all’ultimo ha continuato a collaborare scrivendo sulle nostre pagine.

Un ministero sacerdotale, il suo, speso al servizio della cultura, della comunicazione ecclesiale e della pastorale ordinaria della Chiesa udinese, in particolare nelle comunità del tarcentino.

Don Corgnali si trovava ancora a Roma quando, il 6 maggio del 1976, il Friuli fu sconvolto dal terremoto: rientrato immediatamente in Diocesi, fin da subito si spese in prima persona per la ricostruzione materiale e culturale del Friuli terremotato. Nell’ottobre 1976, all’indomani del secondo sisma, l’arcivescovo mons. Alfredo Battisti lo nominò direttore del CeDI, il Centro di documentazione e informazione, un gruppo di scrittori e giornalisti voluto dallo stesso Arcivescovo e dal direttore della Caritas italiana, mons. Nervo, per raccogliere tutta la documentazione e i vari aspetti che stavano emergendo nell’immediato post-terremoto. Da allora Corgnali fu un instancabile promotore della rinascita culturale e sociale del Friuli.

I dettagli sulle esequie di mons. Corgnali saranno comunicati prossimamente. Era nato il 26 marzo 1946 a Manzinello e ordinato sacerdote il 9 ottobre 1971. (…) Nel 1978 egli fu nominato direttore del settimanale diocesanoLa Vita Cattolica, ruolo che ricoprì per ben 24 anni fino al 2002. In quegli anni – in particolare dal 1993 al 1998 – mons. Duilio Corgnali rivestì anche un incarico nazionale: fu infatti presidente della FISC, la Federazione italiana dei settimanali cattolici. Giornalista professionista dal 1991, su La Vita Cattolica mons. Corgnali ha continuato a scrivere anche dopo il termine del suo mandato: l’ultimo numero della sua rubrica, il celebre e frizzante Agâr, è stato pubblicato lo scorso 6 dicembre”.