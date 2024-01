SuoniDiBlasoni Exxx…Polzive!!! Il manager udinese, anticipa gli ambientalisti di maggioranza e lancia le case di riposo “green”. Prime in Italia. Sospetti dal palazzo: Perché viene escluso dalla trattativa sulla residenza “I Faggi”?

Tutta la stampa nazionale (qui la pagina dedicata a “SereniOrizzonti” su Milano Finanza) ne parla, è il leader nazionale delle case di riposo e del settore dell’assistenza agli anziani. Ma a Udine, con un comportamento quasi “sospetto” sulla vicenda de “I Faggi”, viene ignorato. La struttura “casa albergo” da oltre 70 appartamentini è di proprietà pubblica. E, a giudicare dall’intervista pubblicata ieri sul Messaggero Veneto, l’assessore delegato alle tutele sociali Gasparin, nelle funzioni di mediatore, avrebbe già intavolato una trattativa con i veneti della Sinloc e con l’immobiliarista Pilosio. Dovesse finire così si creerebbe un caso di sospette corsie preferenziali su vendite di immobili di proprietà pubbllica. C’è già una selezione? c’è un bando? c’è un avviso di vendita? A sinistra danno le patenti di moralità (caso Bini-Mediocredito) poi però si scopre che negoziano vendite di immobili destinati alle persone anziane, a persone fragili, ai loro “amici”. La doppiezza dei Democratici Ztl. Con l’aggravante che un assessore al sociale si occupa di vendita di immobili invece che di anziani. Dal canto suo il fondatore di Sereni Orizzonti e leader in Italia del settore, Massimo Blasoni annuncia il futuro delle case di riposo. Un piano di sviluppo da 200 milioni di euri per i prosssimi 5 anni. Al centro della strategia la costruzione di 20 nuove residenze sanitarie per anziani per un totale di 2.400 postoi letto dal Piemonte alla Sardegna. Dice Blasoni: «Le RSA del futuro dovranno essere sostenibili. Un nostro ingegnere mi diceva ieri che le nuove Rsa che realizziamo equivalgono all’attività di 850 alberi. Non ho capito e allora mi ha spiegato: realizzate in classe energetica A3, sono in grado di produrre autonomamente 170mila kWh di energia da fonti energetiche rinnovabili, riducendo l’emissione in atmosfera di oltre 127 tonnellate all’anno di anidride carbonica. I temi dell’ambiente riguardano ognuno di noi e certamente anche le residenze sanitarie per anziani, che devono essere più ecosostenibili e, se possibile, più immerse nel verde. Ricordo che non sono un tecnico, ma sono contento di dare una mano agli alberi». Le paternali sull’ambiente distribuite in consiglio dagli esponenti di maggioranza, franano di fronte all’innovazione del friulano Blasoni. Escluso dall’affaire “I Faggi”. Chi si vuol favorire?