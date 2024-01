CalcioMarcio Exxx…Polzive!!! Ci facciamo riconoscere in Mondovisione: Tifosi dell’Udinese coglionano il portiere del Milan: versi della scimmia contro di lui. Partita sospesa. Un supporter bianconero: “Ero nei distinti, non ho sentito nulla, l’abbiamo saputo da uno che era collegato con Dazn”

Nel primo tempo, dopo il gol del vantaggio del Milan, partita sospesa a Udine per cori razzisti a Maignan: il francese si era lamentato già una prima volta con l’arbitro Maresca, quindi al 33’ si è tolto i guanti e ha lasciato il campo, per poi essere raggiunto dai compagni e da Pioli nel tunnel degli spogliatoi. Maignan richiama l’arbitro Maresca spiegandogli il problema e si prosegue, con lo speaker dello stadio che “avvisa” i tifosi. Nonostante le segnalazioni, i cori provenienti dalla curva bianconera, non si erano fermati e il portiere francese aveva richiamato l’attenzione di Maresca, prima di abbandonare la porta. L’arbitro Maresca non ha potuto fare altro che sospendere la partita, mentre il ds dell’Udinese Balzaretti andava sotto alla curva per cercare di calmare gli animi dei tifosi. Alla fine, dopo 5′ di sospensione, in cui lo speaker annuncia la sospensione definitiva del match in caso di nuovi cori, il Milan torna in campo e la gara riprende. Seguita dunque alla lettera la nuova normativa della FIGC che ha introdotto la sospensione momentanea della partita per razzismo (quella di cinque minuti stabilita dall’arbitro Maresca nel momento in cui ha accertato la reiterazione da parte dei tifosi dell’Udinese) e la sospensione definitiva del match qualora dovessero esservi ulteriori episodi di discriminazione razziale da parte degli stessi spettatori. Nel frattempo la Digos e i reparti specializzati si sono messi già al lavoro per individuare i responsabili dei cori razzisti rivolti a Mike Maignan alla mezz’ora di Udinese-Milan. A renderlo noto è stato il questore di Udine Alfredo D’Agostino che era presente allo stadio e ha anche precisato all’Ansa che gli insulti razzisti sarebbero stati lanciati soltanto da pochissimi tifosi che si trovavano immediatamente alle spalle dell’estremo difensore rossonero. Deluso, amareggiato, Maignan ha parlato di quanto accaduto nel post partita di Sky Sport24: «E’ successo qualcosa che non deve succedere negli stadi. Ho sentito versi di scimmia. Non è la prima volta che succede. Siamo usciti dal campo per far capire all’arbitro e al pubblico quello che succedeva. Ho sentito il sostegno di tutti. Siamo qui per giocare a calcio, per dare tutto ai nostri tifosi e fare spettacolo. Ero arrabbiato e abbiamo deciso di andare negli spogliatoi. Poi abbiamo parlato e abbiamo deciso di tornare in campo. La risposta giusta è stata vincere questa partita».