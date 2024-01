SindacatoTerremotato Exxx…Polzive!!! CiglFvg fuori controllo: Dopo il disordine sui trasporti, si aprono profonde ferite nella FP sanità: La ruspante segretaria regionale Olivo straccia il pordenonese Benvenuto sulle RAR. Saprà il triestino Michele Piva salvare la baracca?

Inizio d’anno sui carboni ardenti per la Cgil Fvg. Dai trasporti alla sanità, il glorioso sindacato del “cinese” finisce triturato nel frullatore delle trattative su sanità e trasporti. Su queste pagine (19 gennaio), abbiamo dato conto della clamorosa frattura registrata martedì scorso in FiltCgil (trasporti) che ha portato all’annuncio delle dimissioni di ben tre dirigenti delle Rsa di “ArrivaUdine”: Lauzzana, Savoldelli e Narduzzi. Oggi il terremoto raggiunge la Cgil Funzione Pubblica rispetto al nuovo modello di distribuzione delle Risorse Aggiuntive Regionali presentato martedì scorso a Palmanova dall’assessore alla sanità Riccardo Riccardi. Con sorpresa e disappunto di Orietta-Saetta, segretaria generale funzione pubblica Fvg, il rappresentante sindacale di Pordenone, Pier Luigi Benvenuto elogiava il modello di Riccardi perché «per la prima volta, l’azienda sanitaria Friuli Occidentale avrebbe beneficiato della redistribuzione delle risorse». Un’affermazione che ha lasciato interdetta la “ruspante” segretaria generale Orietta Olivo che non ha atteso neanche un minuto per smentire la voce dell’esponente pordenonese e menare con forza contro la “riformetta” delle Risorse Aggiuntive Regionali. Olivo osserva: «Le Rar da quest’anno non ci sono più e con loro scompare la trattativa regionale che le categorie sindacali del pubblico impiego facevano con l’assessore. In pratica l’unico momento di confronto durante l’anno. Certo – aggiunge Olivo – i soldi non sono spariti, ma non dare indicazioni regionali, neanche macro, spostando la contrattazione solo a livello aziendale, creerà potenziali differenziazioni economiche tra il personale delle varie aziende. Aspetteremo il tavolo tecnico proposto per capire bene i numeri annunciati. L’unico vero dato politico che otteniamo dalla scelta di cancellare il tavolo regionale sulle Rar – conclude Olivo – è che l’assessore, semplicemente, vuole tenere fuori dalla porta i sindacati. Ha cercato una strada per escluderci, l’ha trovata e l’ha percorsa. Confermando, se ce ne fosse bisogno, che democrazia e partecipazione non sono tra i punti di forza di questo assessorato». Così va il mondo nel tormentato naviglio rosso della Cgil. Dai trasporti alla sanità le spighe son dolorose. Quelle che attendono il futuro segretario Michele Piga. O Spiga.