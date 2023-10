UdineRsa Exxx…Polzive!!! Il cupo sonno del Friuli: La Polizia Locale punta sui pensionati per garantire la sicurezza e respingere l’invasione dei migrantes. Scazzo clamoroso fra un assessore e due vigili tatuati.

Chi è l’agente di Polizia Locale, collocato in quiescenza, cui il comandante Del Longo non può farne a meno e che la Giunta Comunale ha autorizzato il conferimento di un incarico gratuito per 12 mesi? eventualmente prorogabili? Il Friuli non è una regione per giovani. Il pensionato, le cui iniziali sono R.C. è stato assunto, o riassunto, o prorogato dal 1° ottobre, perché risulterebbe “necessario garantire un adeguato passaggio di consegne e la migliore funzionalità dei servizi interessati”. RC avrà questo compito gravoso, “da grande turnover di personale”, come si legge in determina. Il comandante Del Longo ha atteso fino a ieri per ricordarsi che “l’incarico a titolo gratuito riguarda nello specifico le seguenti attività: affiancamento al nuovo personale assegnato alla struttura per garantire un adeguato passaggio di consegne (per 12 mesi) e la funzionalità dei servizi necessari a supporto del Servizio Polizia Locale e di collaborazione con il Comandante”. Nonostante la maggioranza De Toni confidi nell’efficienza della Rsa di via Girardini (sede polizia locale), a Udine il fenomeno migrantes ha ormai invaso anche il centro storico. E’ inarrestabile. Dopo la scazzottata di mercoledì di fronte alla Loggia del Lionello, sabato mattina la città si presentava con questo cadeaux di benvenuto (vedi foto). In piazza libertà, elegante teoria architettonica combinata con la Loggia di San Giovanni, dormivano alcuni disperati dentro scatole di cartone e coperte recuperate chissà dove. Solo grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini è intervenuta la Polizia Locale che ha fatto sgomberare gli stranieri Tuttavia, e malgrado il ricorso a personale esperto e in pensione, i rapporti fra alcuni assessori e il comando della Polizia Locale sono ai minimi storici. Nella settimana scorsa c’è stato uno scazzo atomico fra un esponente di giunta e due agenti con tatuaggi ben visibili. Tutto è nato causa un parcheggio di carico-scarico. I vigili hanno ignorato le “disposizioni” dell’assessore, il quale, ha richiamato i poliziotti al decoro previsto dal regolamento comunale rispetto ai tatuaggi. Un caso che ha scatenato l’interesse dell’opposizione che ha depositato una richiesta di accesso agli atti. Il cupo sonno di Udine.