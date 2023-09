PlanetFiera Exxx…Polzive!!! Inaugurata la fiera della casa moderna. Bini: Avviare processi di aggregazione con altri soggetti economici a avere il coraggio di osare. No campanilismi. Agrusti: casa Moderna frontiera del cambiamento.

Dopo il taglio del nastro della 70esima edizione della fiera della Casa Moderna di Martignacco, c’è stato anche il momento della visita ai numerosi espositori. L’assessore alle attività produttive Sergio Bini, che dimostra una notevole sensibilità in fatto di green economy, ha fatto tappa allo stand della Net dove si è cimentato nel videogame della Education messo a punto dalla Simtech Srl. L’assessore ha totalizzato 20 punti ed è stato premiato con la maglietta del “Planet digital world 2023” consegnata dalla presidente Luisa De Marco. Riguardo alla presentazione della rassegna, Bini ha elogiato il nuovo corso impostato dal presidente Di Piazza: “Da anni è in atto un progetto di riconversione della fiera. Oggi il focus sull’unico segmento non basta più, occorre diversificare e quindi il vero motore per tenere in piedi tutto il quartiere dovrà essere la capacità di questa azienda di dare in locazione le importanti strutture presenti”. In realtà l’esperimento con lo sport (hockey su ghiaccio), l’Arpa e la sanità/protezione civile coi vaccini, ha portato un importante valore aggiunto all’ente. Agrusti, in rappresentanza della Camera di Commercio di Pordenone-Udine ha illustrato i favorevoli segnali della modernità che va, non solo accettata, ma cavalcata. Casa Moderna deve assumere la caratteristica di essere frontiera del cambiamento in questo settore. Pertanto, visti i segnali macro economici non rassicuranti, è bene valorizzare la nostra produzione e le attività devono produrre profitto”. Nessun pregiudizio rispetto ad eventuali partnership con altre fiere, vedi Pordenone. E’ finito il tempo dei campanilismi.