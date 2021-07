UdinePolveriera Exxx…Polzive!!! Trema la capitale del Friuli. La Procura ha aperto un fascicolo contro la giunta Fontanini: 10 assessori sarebbero indagati. Opere eseguite in assenza di autorizzazioni. Esclusivo

Trema il palazzo e balla la maggioranza del Sindaco Fontanini. Giace in Procura a Udine un fascicolo al cui interno sono elencati 10 nomi. Sono quelli degli assessori che erano in carica nell’aprile del 2020, data in cui iniziarono i lavori della rotonda di viale Venezia all’altezza del supermercato Lidl. Risulterebbero indagati.

Dopo il Pasto Marcio e le ipotesi di reato contestate all’assessore del comune di Udine Asia Battaglia, un’altra tegola si abbatte sugli svalvolati di Palazzo D’Aronco. Epicentro del peggior centrodestra d’Italia.

Tutto nasce dalle segnalazioni di un cittadino rispetto ai lavori della rotonda di Viale Venezia, secondo cui le opere sarebbero state eseguite su aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, sono dichiarate di notevole interesse pubblico. Altre segnalazioni furono inviate in Procura anche da parte del Comitato “Salviamo viale Venezia” che, alla luce dei procedimenti avviati, gli esponenti del Comitato chiedevano di bloccare i lavori in “attesa dei pronunciamenti essendo stata violata la sospensiva conseguente ai procedimenti amministrativi in corso”. Anche in quel caso le segnalazioni finirono in via Lovaria.

Dopo oltre un anno sono emersi nuovi elementi che hanno convinto la Procura a indicare gli estremi dell’eventuale procedimento penale a carico di 10 assessori del comune di Udine. Il Procedimento è iscritto nel Registro Generale Notizie di Reato completato dal tipo di reato ipotizzato.

Insomma un’estate sulla griglia per gli sbagliati che governano Udine. Sconfitti dai Comitati, arrostiti dai cittadini, rifiutati dai residenti e inseguiti dalla Procura. Game Over, i tempi delle uova sono maturi. Tornate nel Contado.