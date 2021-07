MangiatoiaFvg Exxx…Polzive!!! I sindaci meno lavorano più intascano: Aumentano le mesate degli amministratori. A Lignano Pineta i turisti accolti da un letamaio a cielo aperto e accesso libero. Esclusivo

Perché i sindaci pretendono l’aumento delle loro mesate se lasciano discariche di rifiuti intossicanti sul lungomare? Anzi, la mangiatoia regione, oltre alle tredicesime, aggiunge loro anche un rimborso forfettario di spese viaggio, vitto e alloggio. Cuccagna friulana. Meno lavorano, più intascano. Ecco spiegato perchè non vogliono la fusione dei piccoli comuni. Partite Iva alla canna del gas.

Alcune settimane fa Leopost aveva pubblicato le foto del cimitero di Passons di Pasian di Prato; la settimana scorsa quelle del ponte di Sutrio; ieri il ponte marcio di Chiopris e oggi quelle di una discarica-letamaio a cielo aperto a Lignano Pineta. Le foto risalgono ad alcuni giorni fa. Percorrendo il lungomare di Pineta, a pochi metri dall’ingresso spiaggia, i turisti, le famigliole e i bambini sono accolti dalla presenza di un immondezzaio a cielo aperto pericolosamente incustodito il cui accesso è libero. Ai titolari di concessioni balneari di Lignano Pineta è consentito disporre del loro ambito in totale disinvoltura; costoro si sono ricavati una discarica tra la vegetazione adriatica a 5 metri dalla spiaggia. La condizione di subalternità dell’amministrazione comunale verso il titolare di concessione Ardito pregiudica il successo della località turistica in tutta Europa. Friulani sputtanati e rosolati.

Il sindaco di Lignano Fanotto, in virtù dell’aumento delle indennità in via di approvazione dalla regione e ricorrendo all’escamotage di comune turistico, potrebbe raggiungere un compenso mensile che supera i 6mila euri. Lingue gonfie, pance piene e letamai a cielo aperto come biglietto da visita del turismo friulano. Perché pagare questi amministratori?