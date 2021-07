CernoBellaVita Exxx…Polzive!!! Il Senatore del Pd ed ex direttore del Messaggero Veneto segnalato all’Autorità per aver ricevuto bonifici dagli amici. Fra i nomi dei generosi quello di Balloch. Esclusivo

Fra i generosi benefattori del Senatore spuntano i nomi di un udinese, il politico di Forza Tragica Stefano Balloch e il famoso stilista.

Il bel faccione del Senatore Friulano Tommaso Cerno finisce in prima pagina su “La Verità”, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. A Pagina 9 l’inviato Simone Di Meo dettaglia i profili della vicenda che vede coinvolto l’ex direttore del Messaggero Veneto. Il titolo trae spunto dalla telenovela messicana di fine anni ’70 “Los ricos… ” ovvero Anche i ricchi piangono, claim poi ripreso in consiglio comunale a Udine dal guru dell’economia nostrana, il leghista Pavan. Insomma la vicenda di Cerno nasce da una segnalazione scattata dal sistema di controllo fiscale che ha voluto capire come mai un parlamentare della Repubblica Italica ricevesse frequenti bonifici e di somme importanti, da soggetti privati. Gli ispettori della banca del Senato – si legge nell’articolo di Simone Di Meo – hanno inviato una segnalazione di operazione sospetta all’antiriciclaggio di Bankitalia timbrando come “opaca” l’operatività sul deposito. Gl’impiccioni del Senato hanno scoperto i nomi dei benefattori che sono l’ex sindaco di Cividale Stefano Balloch e Bruno Tommasini. Poi c’è un altro nome, quello di un friulano che però non appare nella lista della banca. In un anno il corrispettivo dei bonifici – secondo il resoconto di Simone Di Meo – aveva raggiunto la cifra di oltre 35mila euri con casuali giustificate come “regalìe”, “anticipo spese casa” e “rimborsi”. Il continuo flusso di soldi a una persona politicamente esposta poteva sollecitare l’ipotesi di finanziamento illecito, invece, secondo il Senatore eletto nel Pd a Milano centro, si trattava solo di omaggi ricevuti da amici “per poter sostenere il medesimo tenore di vita avuto al tempo della professione editoriale”. Il giornalista de “La Verità” affonda il dito nella piaga dell’ex sindaco di Cividale Balloch e rivela il retroscena del suo siluramento come probabile parlamentare di Forza Italia ai tempi delle ultime elezioni politiche quando gli fu preferito il nemico concittadino Novelli a causa dei rapporti troppo stretti che Tommaso Cerno 〈in ottime relazioni con Balloch〉 manteneva con l’allora presidente della regione Fvg Debora Serracchiani. La delusione fu cocente, ma tutto passò. In quanto all’altro benefattore si tratta di Bruno Tommasini, lo stilista di cui il friulano Cerno è stato testimone di nozze nel 2016 a Marciano della Chiana. Nel periodo preso in esame dagli ispettori della banca del Senato, sono state registrate 195 operazioni di prelievo bancomat per un totale di oltre 67 mila euri. Inoltre dal conto corrente del Senatore sono stati monitorati 8 bonifici in uscita per 15.500 euri a favore di Stefano Balloch, oltre a 63 disposizioni di pagamento per complessivi 42mila euri a persone fisiche residenti all’estero. In tutto questo girotondo di danaro, resta avvolto nel mistero il debito di 18mila euri ancora non onorato da parte del Senatore col partito che lo ha eletto, il PD.