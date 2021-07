PalmaPalmanova Exxx…Polzive!!! Marcon e Barberio danno la scossa al CentroDestra Friulano: Lista pronta a sostegno di Antonio Di Piazza. Le chiacchere stanno a zero. Esclusivo

E’ nell’area geopoliticamente più importante del Friuli Venezia Giulia che si manifesta l’agibilità diplomatica degli esponenti di Fratelli d’Italia. E’ stato convocato ieri sera un riservatissimo incontro a Palmanova in zona Porta Udine, fra gli esponenti del partito di Giorgia Meloni e il candidato sindaco Antonio Di Piazza. Senza scomodare i rimbalzi nazionali o le paturnie autodistruttive di Latisana e San Giorgio di Nogaro, i patrioti friulani hanno ufficializzato senza alcun dubbio e nello spirito della coalizione, l’appoggio a Di Piazza. Per il consigliere regionale Leonardo Barberio le chiacchere stanno a zero, la lista dei nostri candidati, grazie al gran lavoro del segretario dell’ambito Gabriele Marcon, è pronta. A confermare l’accordo, oltre al candidato sindaco Di Piazza, coloro che hanno partecipato all’incontro, Flavio Zanus, Eleonora Vasile, Giuseppe Shirè, Paolo Braida e Massimiliano Tosto. L’incontro ha consentito ai presenti di fare il punto sulla situazione di stallo che il centrodestra accusa negli altri comuni. Secondo i meloniani, personalismi e timori di restare senza poltrona da parte di alcuni, creano forti tensioni nel dialogo che rischiano di pregiudicare il risultato finale.

Per quanto ci riguarda – ribadiscono i presenti – e rispetto ai comuni della Bassa Friulana, a Latisana il nostro candidato è Lanfranco Sette e a San Giorgio di Nogaro se la vedano Mauro Bordin ed Elena Lizzi. Nello spirito della coalizione e nell’urgenza della scadenza elettorale. Entro un mese e mezzo vanno presentate le liste.