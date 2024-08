UdinePolveriera Exxx…Polzive!!! Nuovo episodio diviolenza compiuto da un minore egiziano in città. Disatteso il monito del Prefetto rivolto agli “educatori” delle strutture di accoglienza. Perché pagarli? Il quartiere al limite della sopportazione si mobilita, preannunciata una manifestazione contro la struttura Don De Roja del presidente Vittorino Boem.

Udine è diventata città pericolosa anche in pieno giorno, non solo quando sul centro friulano calano le tenebre. Invivibile e angosciante. Un nuovo episodio di violenza si è consumato ieri pomeriggio nella trafficatissima via de Rubeis. Secondo i primi report, un minore egiziano non accompagnato, ospite di di una struttura di accoglienza cittadina, ha aggredito un giovane e gli ha rapinato 80 euri e il cellulare. La vittima, devastata dalla paura, è riuscita a fuggire e nascondersi in un negozio della zona. Il malvivente è poi stato fermato dalla Polizia. Nonostante gli avvisi e le reprimende del Prefetto rispetto a chi gestisce le strutture di accoglienza minori: «Abbiamo chiesto ai gestori di essere piuttosto rigidi in occasione dei rientri serali, mantenendo un contatto ancora più stretto con le forze di polizia», la musica non cambia. Ormai nella zona di via Chisimaio la presenza degli stranieri è diventata insopportabile. Vanno e vengono indisturbati senza controlli. Per questo motivo alcuni residenti hanno preannunciato una manifestazione per testimoniare all’amministrazione comunale e alle forze dell’ordine la difficile convivenza che si è venuta a creare da quando la struttura è stata ampliata fino ad ospitare circa una settantina di minori. A breve i dettagli.