Orsi&Concorsi Exxx…Polzive!!! A Udine il giardino dei “Finco-Contin” ha partorito l’elenco dei 5 “selezionati” su 25 domande per l’assunzione di un funzionario specialista in europrogettazione. Candidati con esperienze pluriennali specifiche non ammessi nemmeno al colloquio. Il 30 agosto si terranno a palazzo D’Aronco le sedute dei 5 “fabulos”. C’è il nome del favorito: E.V.

Di questo bando per l’assunzione di 1 posto con l’incarico di funzionario specialista in europrogettazione in regime di art.110 ovvero “incarico fiduciario”, avevamo riportato i funambolismi nei mesi scorsi. Tutti architettati per promuovere E.V. nome gradito all’attuale maggioranza. Le domande per partecipare alle selezioni dovevano essere presentate entro il 20 giugno. Numero di aspiranti: 25. Il 5 agosto scorso si è riunita la Commissione giudicatrice al fine di valutare i curricula dei candidati e stabilire la griglia di coloro che sarebbero risultati idonei a “sostenere” un colloquio con il sindaco cui spetta la decisione definitiva trattandosi di un incarico fiduciario. Ma quello che conta, in questi casi, è superare le selezioni che sono presiedute da una commissione composta dalla segretaria Finco e dalla responsabile delle risorse umane Contin. E infatti, sono stati solo 5 i candidati ammessi a sostenere la seconda fase di colloquio che si terrà a palazzo D’Aronco il 30 agosto presso la sala riunioni con inizio alle ore 9. Tutto pronto per il banchetto d’agosto. Si festeggia E.V.