PortoMarcio Exxx..Polzive!!! Confermate le anticipazioni sul caso Ideal Standard di Zoppola (Pn) e le mancate di dimissioni dell’assessore regionale leghista Zannier da consigliere. La Procura rileva le ipotesi di reato di concorso in corruzione per sei indagati.

La risposta al fatto che l’assessore regionale della Lega Stefano Zannier non si è dimesso da consigliere per far entrare il primo dei non eletti nella circoscrizione di Pordenone, va ricercata nell’ingarbugliata vicenda del recupero della zona industriale dell’ex Ideal Standard di Orcenigo di Zoppola (Pn) di cui si è scritto parecchio su queste pagine. Gli agenti del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Pordenone, nel maggio scorso, avevano eseguito perquisizioni e accertamenti legati alla vicenda delle operazioni di acquisto dell’area. Fra gli altri, oltre al nome di Tavella, figura anche quello di Giuseppe Bortolussi, sul quale l’assemblea ha dato mandato al Cda di avviare un’azione di responsabilità. Sulla vicenda la Procura di Pordenone ha confermato, con la notifica di chiusura delle indagini a sei indagati, le ipotesi di concorso in corruzione che vedono coinvolti il candidato della Lega alle regionali Mauro Tavella e l’ex amministratore delegato dell’Interporto Giuseppe Bortolussi. All’origine dell’inchiesta della Procura l’operazione Ex Ideal Standard. Per gli inquirenti, ai soci che hanno partecipato al capitale sociale della società Iside Srl con sede a Milano, era stato promesso un vantaggio economico derivato dall’area acquisita per 185 mila euri che poi sarebbe stata ceduta per circa 11 milioni. La superfice doveva venire trasformata in un complesso logistico in asse con quello di Pordenone. La “Iside Srl” (da visura camerale risulta inattiva) aveva acquistato l’area Ideal Standard nel febbraio 2021. La società é intestata all’immobiliarista milanese Vinicio Vanossi. Tavella, per non rimanere escluso dall’orbita polo logistico Ideal Standard, aveva messo in piedi la “KyraSrl” (socia al 6% della Iside).