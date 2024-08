AccordoSordo Exxx…Polzive!!! Cgil, Cisl e Fials sottoscrivono il peggior accordo integrativo sulla sanità proposto da Riccardi-Petardi per il Burlo Garofolo di Dorbolò. UilFpl e Nursind non firmano: “E’ un salto nel buio. Nessuna garanzia per i prossimi anni. Le nostre priorità sono i lavoratori e le loro tutele”. Un “pastrocchio” che non fornisce adeguate garanzie al personale.

E’ la settimana dei fuochi d’artificio (vedi leopost) e l’assessore regionale alla Sanità Fvg Riccardi-Petardi non rinuncia ad esibire il meglio che il magazzino giuntale riserva. Dopo gli investimenti milionari per rinnovare la dotazione tecnologica delle aziende sanitarie, l’assessore si allarga e conferma l’assegnazione del “finanziamento aggiuntivo trattamento accessorio personale” per l’istituto Burlo Garofolo di Trieste che equivale a 381mila euro. La “piazzata” ferragostana non seduce UilFpl e Nursind, le due sigle sindacali che, più di altre, lottano per difendere i diritti dei lavoratori, le loro tutele e condannano i turni massacranti cui è costretto il personale sanitario a compiere per tenere in piedi la baracca diretta da Dorbolò. Diverso invece l’atteggiamento di Cgil, Fials e Cisl che hanno firmato il documento e, secondo Stefano Bressan segretario generale UilFpl e Luca Petruz del Nursind, dovrebbero vergognarsi perché significa che stanno prendendo in giro i propri iscritti! Fino ad oggi abbiamo ricevuto solo promesse, ma dopo l’assestamento di bilancio la Regione doveva dare risposte concrete invece di rilasciare dichiarazioni fumose ai lavoratori. Oggettivamente, UilFpl e Nursind, rispetto alla piazzata dell’accordo, espongono le sacrosante ragioni del rifiuto a firmare un negoziato che è un salto nel buio: «Per senso di responsabilità e onestà intellettuale verso tutti i lavoratori – osservano Stefano Bressan segretario generale UilFpl e Luca Peruz segretario generale del Nursind – non potevamo firmare l’accordo integrativo al Burlo Garofolo in quanto ad oggi non vi è nessuna garanzia dell’importo finanziato dalla Regione. Non conosciamo le tempistiche di erogazione dello stesso né tantomeno abbiamo garanzia che tali finanziamenti vengano storicizzati, ovvero che le risorse siano disponibili anche per l’anno 2025. Firmare questo accordo non avrebbe dato alcuna certezza ai lavoratori del Burlo, ma avrebbe solo dimostrato che siamo schiavi di una politica regionale e di una Direzione aziendale che fanno il bello e il cattivo tempo a spese dei lavoratori, i quali garantiscono la continuità assistenziale esclusivamente attraverso i propri sacrifici. Come UilFpl e Nursind non ci stiamo, pretendiamo risposte concrete e precise a tutti i lavoratori dell’Istituto. Nel momento in cui avremo tutte le garanzie che chiediamo, saremo assolutamente lieti di firmare qualsivoglia accordo teso a valorizzare i lavoratori, che esortiamo quindi a rivolgersi alle altre sigle sindacali firmatarie, chiedendo loro quali siano esattamente le risorse, quando arriveranno e specialmente se hanno messo in sicurezza la struttura per i prossimi anni! Per noi – concludono Stefano Bressan e Luca Petruz – è vergognoso e totalmente irrispettoso nei confronti di tutti i lavoratori che la stessa Direzione non abbia battuto i pugni sul tavolo per ottenere queste risposte, ed è altrettanto vergognoso che continui questo velo di omertà su una tematica così importante e fondamentale che coinvolge tutto il nostro sistema sanitario regionale». Dal canto loro, Fials, Cgil e Cisl si ritengono soddisfatti dell’accordo-farlocco che ha consentito di “chiudere questo complesso ma soddisfacente accordo sindacale che conferma tutti impegni economici presenti nel 2023 fra la parte datoriale e le organizzazioni sindacali”. Ma il finanziamento è ristretto al solo 2024. Uno show ferragostano cui le tre sigle hanno usato per tranquillizzare i propri iscritti. Nell’incoscienza di un salto nel buio.