MovimentoInScassinamento Exxx…Polzive!!! L’estate torrida dei grillini divisi su tutto. Patuanelli prende posizione sullo ius soli: “Non mi faccio schiaccciare dal partito”. Sergo va in testacoda sul pallino dei 5Stelle: il fotovoltaico. A Pordenone chiedono le dimissioni del portaborse di Capozzi. Alcuni sperano nella deroga al terzo mandato. Canicola.

C’è vivace scassinamento all’interno del movimento e soprattutto in Friuli le sportellate si vedono ad ogni curva. I maliziosi “leggono” in questa inaspettata attività una deroga al vincolo del terzo mandato. In ogni caso la cronaca grillina ferragostana è densa di scivoloni clamorosi e di schermaglie fra le varie correnti che si sono formate a Nordest. L’ex ministro Stefano Patuanelli, dagli studi de “La7”, prende le distanze dal M5S e si schiera a favore dello ius soli. Intervistato da Marianna Aprile il senatore sconfessa le decisioni politiche sostenute in Parlamento da Giuseppe Conte e afferma: «Trovo deprimente e irragionevole per Ius Soli e Ius culturae, che vedono il mio favore, non probabilmente di tutta la mia forza politica. Non ci si può sempre schiacciare su posizioni di partito». Non da meno la questione del fotovoltaico. In regione Capozzi e Sergo fanno capire di essere contrari ai parchi fotovoltaici (autorizzati dal ministero), mentre il Movimento si è sempre dichiarato a favore. Secondo le categorie economiche in Friuli Venezia Giulia c’è un’importante esigenza di energia elettrica. In questo caso, per esempio, il segretario di Pordenone Capozzella si è sempre dichiarato a favore anche dei campi fotovoltaici nelle aree interessate da coltivazioni agricole. Le linee di pensiero fra Udine-Trieste e Pordenone sono diametralmente opposte. Lo dimostra un appunto in rete pubblicato da Cristian Sergo, assistente di Capozzi in consiglio regionale Fvg, in cui propone la cyclette come strumento per produrre energia e alternativo al fotovoltaico. Fra i commenti alla proposta di Sergo il più velenoso è quello dell’ex consigliere comunale di Porcia Mauro Biolcati, che osserva: «Ma in quanto “dipendente” dell’ente regione non è che c’è un piccolo conflitto d’interessi nel fare politica attiva? A quanto sembra – rincara la dose Biolcati – dovremmo avere un consigliere a ciò dedicato, altrimenti le dimissioni dalla segreteria regionale sarebbero da prendere in considerazione». Nessun cenno dalla cabina di pilotaggio del movimento cui la Danielis dovrebbe dirigere l’attività in regione. Tutto tace. Evidentemente l’ordine è quello di mantenere un profilo basso per non urtare troppo i vertici nazionali che dovranno impegnarsi a compiere la grande capriola: deroga al terzo mandato. Incenerite le paturnie dello “zio” Beppe Grillo.