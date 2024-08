RiccardiPetardi Exxx…Polzive!!! L’assessore accende i fuochi artificiali di ferragosto: investimenti milionari per rinnovare la dotazione tecnologica delle aziende sanitarie. Ma le liste d’attesa si allungano: per un’ecografia 17 mesi di attesa.

L’assessore Riccardi accende i fuochi d’agosto e rende noto che la sanità regionale è pronta per i lavori di riqualificazione delle strutture dei tre poli ospedalieri hub di Udine, Pordenone e Trieste. Investimenti per più di 275 milioni: oltre 220 assegnati alle strutture dei tre poli ospedalieri hub di Udine, Pordenone e Trieste e 55 milioni per investimenti utili a rinnovare e implementare la dotazione tecnologica delle Aziende sanitarie. Riccardi-Petardi fa sapere che 25 milioni saranno destinati all’Asu Friuli Centrale. Un impegno di spesa importante ottenuto grazie a un accordo di programma con lo Stato. Fulmini estivi come i fuochi d’artificio di ferragosto che però si scontrano con le testimonianze dei poveri utenti del servizio sanitario regionale. Per un’ecografia addome i tempi di attesa in Azienda Sanitaria Friuli Centrale sono, ben che vada, di 16-17 mesi. Un’eternità. A sollevare l’umore degli utenti dal disservizio e dalla disperazione resta la speranza. Quella dose di ottimismo che, grazie alla “rinnovata dotazione tecnologica” annunciata da Riccardi-Petardi, i cittadini esprimono. Intanto 17 mesi, poi si vedrà. Eia Eia Sanità.