UdinePolveriera Exxx…Polzive!!! Nemmeno il centrodestra ce l’ha fatta: La città in mano ai migrantes. Oggi vertice in Prefettura. Deserto il bando su accoglienza minori, nessuno si prende in carico i giovani ribelli.

Se nemmeno i propugnatori del randello e dei carri armati in città sono riusciti a frenare, nei 5 anni di mandato Fontanini, i moti di violenza dei migrantes, allora vuol dire che il fenomeno è ben serio. La città è precipitata in uno stato di emergenza e di insicurezza spaventosi. Il problema nasce con la gestione dei giovani stranieri non accompagnati ospitati in varie strutture cittadine che scorazzano tra piazzale D’Annunzio e il quadrilatero di borgo stazione; agiscono indisturbati, si azzuffano, spacciano e creano momenti di tensione fra i residenti e minacciano chi si avvicina a loro. Oggi c’è stato l’ennesimo vertice in Prefettura convocato dal Prefetto Marchesiello cui hanno partecipato esponenti della maggioranza e l’assessore Gasparin alle prese con la grana dell’equità sociale. La Cavarzerani è ormai una polveriera e, a quanto pare, verrà allestita una tendopoli per accogliere i minori che le cooperative si rifiutano di prendersi in carico. Infatti l’avviso pubblicato dalla Prefettura il 29 agosto scorso, è andato deserto. Si trattava di un’indagine di mercato volta all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per l’affidamento dei servizi di prima accoglienza, e servizi connessi, ai minori stranieri non accompagnati nella provincia di Udine. Gli uffici della Prefettura avevano riscontrato la necessità di provvedere con urgenza all’individuazione di strutture temporanee per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati per conoscere la disponibilità degli operatori economici operanti nel settore ad offrire posti di accoglienza sul territorio provinciale di Udine in strutture con capacità ricettiva massima di 50 ospiti per un periodo di almeno tre mesi, con decorrenza presumibile dal 29 settembre 2023 o, comunque dalla data di stipula del relativo affidamento. Nessuno ha risposto alla manifestazione d’interesse. L’importo del corrispettivo pro capite, pro die era fissato in 60 euri. Evidentemente un prezzo troppo basso rispetto ai rischi da prendere (vedi Aedis). Udine Far West, il biglietto da visita del nuovo Prefetto, Domenico Lione.