AcciaieriaSia Exxx…Polzive!!! Il Friuli vuole essere camion o rimorchio? Domani doppia commissione consiliare. Invitati Benedetti e Anna Mareschi. La 4a presieduta dal leghista Budai. Salvini: “Difendere l’acciaio italiano”.

Sono convocate per domani a Trieste ore 9,30, le Commissioni in seduta congiunta, con il seguente ordine del giorno: Audizione in merito al futuro dell’area industriale dell’Aussa Corno, con particolare riguardo al progetto integrato di infrastrutturazione industriale, capacità logistica e implementazione dell’accessibilità al porto del Comune di San Giorgio di Nogaro, con gli Assessori regionali Bini, Scoccimarro, Amirante e con i seguenti soggetti: sindaci dei Comuni di San Giorgio di Nogaro, Aquileia, Marano Lagunare, Grado, Lignano, Latisana, Torviscosa, Carlino, Porpetto; presidente della Comunità Riviera Friulana, Università degli studi di Trieste e Udine e professionisti che hanno redatto gli studi relativi all’area industriale dell’Aussa-Corno. Peccato non sia stato invitato il ministro Salvini. Domenica scorsa, sul pratone di Pontida aveva ribadito a chiare lettere: “Difendere l’acciaio italiano, fosse lombardo, campano, toscano, veneto, friulano, non importa”. Parole che s’infilano nelle audizioni previste per domani con gli attori del più grande progetto industriale che il Friuli abbia mai conosciuto. Evocando le parole di un insuperabile industriale friulano: “Il Friuli vuole essere camion o rimorchio?”. Quindi, dopo che il Messaggero Veneto di oggi ha pubblicato una sintesi della relazione sullo studio di fattibilità prodotto dall’Università di Udine, il caso approda in doppia commissione. “Dal punti di vista ambientale non esistono condizioni evidenti per limitare a priori l’insediamento di ulteriori attività industriali”. Così inizia la relazione dell’ateneo. Domani saranno auditi tutti i protagonisti relativi al progetto e i Comitati del No saranno convocati dal presidente della seconda commissione in una successiva seduta. Che natura avranno le relazioni dei leghisti che hanno applaudito Salvini sulla difesa dell’acciaio italiano? Spagnolo, Polesello, Budai, Lucia Buna, Ferrari, Ghersinich…?