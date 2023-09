CanaleFriulano Exxx…Polzive!!! In Comune a Udine neanche il portinaio parla friulano. Gli uffici attingono a una graduatoria dell’Arlef per sistemare una stagista. Coglionati i concorsisti delle graduatorie comunali.

C’è un canale friulano che permette sistemazioni e accomodamenti molto curiosi nella pubblica amministrazione. In alcuni casi la magia della lingua permette di aggirare anche i concorsi pubblici dei comuni utilizzando l’Agenzia della lingua friulana. Ed infatti il mondo concorsistico pubblico è in subbuglio per lo strano caso dell’assunzione di una stagista al comune di Udine da assegnare al servizio cultura. La determina porta la data del 14 settembre scorso. Gli uffici di palazzo D’Aronco, anzichè attingere alle graduatorie degli amministrativi categoria C di cui il comune dispone, hanno bussato alla porta dell’Arlef, l’Agenzia per la lingua friulana, per l’utilizzo della graduatoria del “Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 unità di categoria C. L’Agenzia ne concede uno. Si tratta di concorsi cui i comuni, compreso quello di Udine, sono disseminati. Eppure Udine si rivolge all’Arlef per individuare l’assistente che sia esperto di lingua friulana quando ormai neanche il portinaio parla la lingua di Giacomini. Chi è la cocca della dirigente l’ufficio cultura che ha escogitato il magheggio? pare avesse avuto un breve trascorso come stagista con un dipendente comunale ora andato in pensione. Insomma, il comune di Udine inaugura un nuovo stratagemma per assumere le persone: Il Canale Friulano. I paraculi festeggiano.