AcciaieriaSia Exxx…Polzive!!! La LegaFvg ostacola le promesse di Giorgia Meloni sulla ricostruzione in Ucraina: oltre 600 imprese italiane coinvolte. Figuraccia atomica del Friuli.

I leghisti friulani, che tirano oltre 10mila euri/mese se lo possono permettere; da Pizzimenti a Dreosto passando per Bosello (Fedriga non prende posizione) fanno i capricci e coll’ideologico no all’acciaieria di San Giorgio, mettono in crisi anche la maggioranza nazionale. Giorgia Meloni si è fatta portavoce della più grande occasione industriale degli ultimi anni: L’Italia sarà la protagonista della ricostruzione dell’Ucraina. La premier ha ricordato: Ho partecipato a una grande conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina con oltre 600 imprese italiane per dimostrare che la nostra nazione vuole svolgere un ruolo di primo piano per la ricostruzione economica e per dimostrare che scommettiamo sulla vittoria dell’Ucraina”. Una ricostruzione che avrebbe come centro logistico il Friuli, cuore dell’Europa. Ma i leghisti friulani da 10mila euri/mese non hanno le preoccupazioni di creare nuovi posti di lavoro, economia reale e non fittizia, ripopolare i paesi e sviluppare la regione. Meloni sì.