UdinePolveriera Exxx…Polzive!!! Le strutture di accoglienza per minori non garantiscono sicurezza. Il comune assegna oltre 6milioni di euri per gli anni 2026/27. Il consigliere di Fratelli d’Italia Pittioni fa saltare le valvole ai terzomondisti: “Revocare il servizio”.

Il problema delle strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati al centro del dibattito in consiglio comunale. Il commento è del consigliere di Fratelli d’Italia Antonio Pittioni:

“Durante la seduta di ieri l’assessore Gasparin ha risposto in modo evasivo all’interpellanza relativa ai gravi episodi verificatisi nella struttura di accoglienza per minori non accompagnati nel quartiere San Domenico. In particolare, ha affermato che la gestione della struttura non avrebbe poteri diretti sui minori ospitati, neppure in caso di fughe, atti di delinquenza, spaccio e detenzione di oggetti pericolosi, minimizzando così le problematiche segnalate dalla cittadinanza e da Mediaset nella trasmissione “Fuori dal Coro” del 19 marzo 2025. Tale risposta – ricorda Pittioni – omette un punto fondamentale: il Comune ha il potere e il dovere di verificare il rispetto delle convenzioni stipulate con enti e strutture che operano nell’accoglienza. Se il servizio non garantisce adeguati standard di sicurezza e di gestione, è preciso compito dell’Amministrazione intervenire, sia monitorando con maggiore rigore l’operato della struttura, sia valutando la revoca o la rinegoziazione della convenzione. Ribadire che la struttura non ha strumenti per controllare i ragazzi non è una giustificazione sufficiente per l’inattività dell’Amministrazione. Se gli episodi di disagio e insicurezza persistono – conclude Pitttioni – il problema non può essere ignorato o ridotto a una mera questione di responsabilità della struttura, il Sindaco prenda provvedimenti la situazione è grave non nascondiamo la polvere sotto il tappeto “. Nel frattempo, in mezzo al marasma delle strutture che ospitano i minori, malgrado i livelli d’insicurezza che sono stati registrati in questi mesi e per effetto dell’accordo quadro tra il Comune di Udine e gli operatori economici in grado di offrire un servizio di accoglienza residenziale ed assistenza a favore di minori stranieri non accompagnati è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio e conseguente ammissione dei soggetti aggiudicatari alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro per gli anni 2026 e 2027.