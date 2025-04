Un brutale omicidio è avvenuto ieri, 31 marzo, in pieno centro a Trieste. La vittima è Isabella Tregnaghi, 89 anni. L’anziana è stata uccisa nella sua abitazione al terzo piano al civico 7 di via delle Beccherie a cento metri dalla Questura. I Carabinieri del Nucleo investigativo di Trieste hanno arrestato la presunta omicida: Erika Podmenich, triestina di 58 anni. La donna è stata sottoposta a fermo per omicidio volontario. Ora è rinchiusa nel carcere del Coroneo.