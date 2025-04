FumiDiAsugi Exxx…Polzive!!! UilFpl e Nursind scuotono il confronto pubblico di Monfalcone. Firmato un accordo sottobanco sull’unificazione dei fondi senza alcun rispetto dei rapporti sindacali. La vertenza finisce in Tribunale. Confermato lo sciopero del personale Asugi l’11 aprile a Monfalcone. Oggi doppio vertice con Riccardi.

Un accordo firmato nelle “segrete stanze” della sanità dell’area giuliano isontina e la direzione con Cgil, Cisl e Fials ha rapito l’interesse dei partecipanti al confronto di Monfalcone di lunedì 31 marzo. UilFpl e Nursind hanno dato mandato all’avvocato Spitaleri di presentare un esposto all’Autorità Giudiziaria per aver violato le norme contrattuali sulle contrattazioni riguardo il famoso documento. Il giudice ha fissato l’udienza per il 16 aprile. Inoltre viene confermato lo sciopero proclamato da UilFpl e Nursind di tutto il personale di Asugi per l’11 aprile nel piazzale dell’ospedale San Polo di Monfalcone.

Venendo al confronto di ieri, lunedì, l’accordo sull’unificazione dei fondi delle due aree di Asugi, ovvero quella isontina e giuliana firmato dalle sigle Cgil, Cisl e Fials (che non hanno partecipato al confronto per evitare figuracce) viene dettagliatamente contestato da Uil Fpl e Nursind Fvg. Stefano Bressan segretario generale di UilFpl e Luca Petruz del Nursind – rendono noto che il documento penalizza il personale sanitario nel più totale disinteresse del direttore Poggiana che comporta una perdita ai lavoratori di oltre 800 euri/anno e 500 euri in meno di produttività. Inoltre non c’è traccia degli standard assistenziali. «Questo accordo, firmato oltretutto senza contrattazione, è per noi inaccettabile – afferma Bressan – come non è accettabile non chiedere o impegnarsi a trovare risorse per il sistema sanitario pubblico. Come Uil Fpl abbiamo firmato l’unificazione fondi in Asugi a sola condizione che tutte le quote dei salari accessori fossero portate a rialzo: non possiamo accettare che venga tolto un solo euro a un solo lavoratore». Le richieste al Direttore Poggiana di UilFpl e Nursind sono rimaste inevase: Due aree della stessa azienda seguono normative diverse su: Pagamento delle maggiorazioni; numero posti letto; numero personale impiegato; richiami in servizio e cambi turno; unificazione al rialzo come avvenuto per la dirigenza medica; orario di lavoro; mensa aziendale; part-time; mobilità interna. Su questi punti dalla direzione nessuna risposta. “Se si vuole un’azienda unica – ribadiscono Bressan e Petruz – si deve partire da qui. Non accettiamo che in un momento in cui si trovano milioni di euro per finanziare il settore privato si firmino accordi che tagliano le retribuzioni dei dipendenti del sistema sanitario pubblico. E invece Cgil, Cisl e Fials hanno scelto di livellare tutto al ribasso”. In questo senso è chiaro che il Direttore Poggiana ha voluto unificare i fondi delle due realtà senza tenere conto delle specifiche caratteristiche. Oggi, martedì 1°aprile sono previsti due incontri a Palmanova con Riccardi, alle 14 con le organizzazioni sindacali del comparto e alle 17 con la dirigenza sanitaria. Settore sanità Fvg sempre più nella bufera.