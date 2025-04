NeroDiCina Exxx…Polzive!!! Anche ai cinesi piace il “black”: in un centro massaggi di Pordenone scoperte due lavoratrici “in nero”. Sanzioni e rischio chiusura attività per la titolare.

Fonte Comando.

“I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno scoperto, in un centro massaggi cinese, due operatrici in nero, contestando sanzioni da 3.900 a 23.400 euro e proponendo la sospensione dell’attività. Il controllo, eseguito dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Pordenone in uno dei tanti centri massaggi del Friuli Occidentale, ha permesso di identificare, in uno gestito da una cittadina cinese, 2 massaggiatrici, anch’esse orientali, impiegate “in nero”, senza, cioè il preventivo, obbligatorio, invio della comunicazione di assunzione al locale Centro per l’Impiego.

A carico dell’imprenditrice, i Finanzieri hanno contestato sanzioni da 3.900 a 23.400 euro, proponendo, contestualmente, al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, per l’impiego di personale “in nero” in misura superiore al 10% di quello regolarmente assunto, la sospensione dell’attività. Dall’inizio dell’anno sono 75 i lavoratori in nero e 40 quelli irregolari scoperti dalle Fiamme Gialle del Friuli Occidentale”.