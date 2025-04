TolmezzoScandalezzo Exxx…Polzive!!! Balla la giunta del sindaco Vicentini. Chieste le dimissioni dell’assessore Del Fabbro per conflitto d’interesse su una variante.

I consiglieri di minoranza del comune di Tolmezzo, Moser, Martini, Craighero, Brollo, Marchi e De Martino hanno sottoscritto una mozione, depositata ieri, in cui chiedono al sindaco Vicentini di «Valutare, con plausibile sussistenza di causa oggettiva, nonché per palese conflitto tra gli interessi privati e le finalità dell’amministrazione pubblica, il ritiro delle deleghe giuntali e la revoca dagli incarichi civici dell’assessore al Patrimonio Valentino Del Fabbro che riveste in ogni ente, azienda e/o istituzione in rappresentanza della Città di Tolmezzo». Il documento sarà portato in aula nel consiglio di giovedì 3 aprile prossimo. Le ragioni della mozione risiedono in un conflitto di interessi che coinvolge l’assessore Del Fabbro maturato nell’iter di approvazione della variante al piano regolatore relativo alla frazione di Betania. L’esponente di giunta ha presentato opposizione alla variante in questione che definisce non necessaria la costruzione di una strada pubblica. Per la minoranza la posizione dell’assessore è molto critica poichè va contro la sua maggioranza per via del fatto che il terreno sul quale Del Fabbro chiede che si preveda di costruire la strada, è di sua proprietà. Ed ecco qui il conflitto di interessi politico. Quale interesse persegue l’assessore Del Fabbro? La risposta sta nei fatti e negli atti adottati dalla amministrazione Vicentini: quella strada, prevista sulla carta un tempo in cui si ipotizzava una espansione maggiore di Betania non serve più, non è quindi una strada nell’interesse pubblico dei cittadini. Ed invece interessa l’assessore, che ha interessi privati. E allora perché, se la realizzazione della strada non è ritenuta dall’amministrazione di interesse pubblico, Del Fabbro la vuole al punto da presentare opposizione? Il conflitto tra interesse pubblico alla non realizzazione della strada e interesse privato di Del Fabbro alla realizzazione e conseguente incasso per l’esproprio come da termini di legge, emerge in tutto il suo fragore. Balla la giunta Vicentini. Giovedì il verdetto.