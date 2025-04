Dazziati&Mazziati Exxx…Polzive!!! Oggi è il giorno della Liberazione USA. Stasera Trump annuncerà, alle 22 ora italiana, l’introduzione dei nuovi dazi. Per il presidente gli europei sono “scrocconi” e “parassiti”. Il caso Fvg.

Il Giorno della Liberazione è arrivato. Oggi, mercoledì 2 aprile, Donald Trump lancerà la madre di tutte le battaglie commerciali: i nuovi dazi che dovrebbero inaugurare un’«età dell’oro» per l’America. Oppure far crollare l’economia globale. «Le nuove tariffe entreranno in vigore immediatamente», ha fatto sapere la portavoce Karoline Leavitt. Appuntamento alle 16 ora locale negli Usa, le 22 in Italia. Tra le ipotesi c’è che gli Usa impongano un’unica tassa del 20% su tutte le importazioni. Sarebbe una soluzione draconiana e pericolosa. Si parla poi di differenziare i dazi in base ai paesi di provenienza, oppure di imposte progressive a gruppi di Stati in base al surplus commerciale. L’impatto sull’economia globale potrebbe essere impressionante. Nel 2024, le importazioni degli Stati Uniti ammontavano a circa 3,3 trilioni di dollari, una cifra superiore al prodotto interno lordo annuo della Francia. Il Friuli Venezia Giulia è al terzo posto in Italia per il peso dell’export sul PIL che incide per il 47 e 5 percento, 14 punti percentuali in più della media italiana. Più del 12% dell’export manifatturiero della regione è diretto verso gli Stati Uniti. L’imposizione dei dazi dal 2 aprile crea molta incertezza e la necessità di contrastarla con strumenti adeguati di fronte a ipotesi di extra costo compreso tra i 260 e gli oltre 550 milioni di euro. In questo scenario entrano in gioco i supporti e le agevolazioni della regione verso le imprese. Solo nel 2024 sono stati concessi oltre 260 milioni per l’economia e lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia. E’ di fronte a queste misure che Trump giudica gli europei “scrocconi” o “parassiti”?