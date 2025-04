MonfalconeSentenzione Exxx…Polzive!!! Il Consiglio di Stato fa saltare le valvole agli islamici: Stop alle preghiere nei centri culturali illegali. Cisint: “Finalmente è stata fatta chiarezza”.

«Il Consiglio di Stato, accogliendo la posizione dell’amministrazione comunale, ha dato lo stop all’illegalità dei centri islamici di Monfalcone con tre sentenze destinate a segnare finalmente una svolta alle pretese islamiche di poter impunemente gestire le loro strutture al di fuori del rispetto delle nostre leggi. Finalmente è stata fatta chiarezza ed è stata premiata la mia risolutezza nell’oppormi alle ripetute violazioni delle norme e alle pressioni e minacce subite dalle frange integraliste che mi hanno costretto ad avere la scorta personale».

Per Cisint si tratta di decisioni che «Creano un precedente nel nostro Paese dove sono fiorite moschee e luoghi di preghiera senza alcun rispetto dei regolamenti urbanistici e soprattutto dell’incolumità pubblica e della sicurezza verso i cittadini. Di fronte alle tante situazioni che si verificano in molte città d’Italia, è ora possibile intervenire e far valere le ragioni della legalità. Le sentenze, in particolare, stabiliscono, che la destinazione di un edificio a luogo di culto debba essere legittima tanto sul piano formale per effetto di acquisizione del titolo edilizio, quanto su quello sostanziale della conformità alla disciplina urbanistica. E’ un risultato di assoluta rilevanza e che richiede ora di proseguire nelle battaglie della Lega per il divieto dell’uso del velo per la copertura dei volti delle donne musulmane. Occorre anche fare chiarezza sui finanziamenti che provengono dai Paesi più integralisti del mondo dove si formano, spesso anche gli iman che predicano nelle nostre città. Ringrazio la mia maggioranza – conclude Cisint – i tecnici del comune e l’avv. Billiani».