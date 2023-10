UdinePolveriera Exxx…Polzive!!! La città brucia: Furti, danneggiamenti, risse, borseggi. E’allarme sicurezza. Segretissimo vertice del centrodestra cittadino.

La testimonianza più incisiva la fornisce Mandhep titolare di un ristorante etnico aperto da poco in centro: «Ieri sera ho avuto tanta paura in viale Ungheria, via Roma e via Savorgnana». Città irriconoscibile che peggiora di giorno in giorno. Dai borseggi in pieno centro alle auto danneggiate nel garage privati, allo spaccio nei parchi sotto gli occhi dei cittadini, alle risse quotidiane fra bande di malviventi, il capoluogo brucia. L’ultima rissa, in ordine di tempo, è stata filmata lunedì scorso al McDonald’s in zona centro studi. Video impressionante. Tutta questa serie di paurosi accadimenti ha spinto i vertici del centrodestra cittadino, con i tre consiglieri del partito leader dell’opposizione (Vidoni, Pittioni e Govetto, accompagnati dal capogruppo della Lista Civica-Progetto Fvg Michele Zanolla), a delineare una strategia politica amministrativa rivolta a sollecitare la maggioranza a trovare soluzioni immediate per salvare Udine dall’abisso. I 4 si sono ritrovati ieri sera al ristorante “Toscano”. Gli esponenti di Fratelli d’Italia, i più sensibili al tema sicurezza, confidano nel vivace traffico di relazioni che Zanolla intrattiene col sindaco De Toni (la cena di una settimana fa lo dimostra) per portare alla sua attenzione le istanze dei Benito Remix: più sicurezza nei quartieri, rinforzi da parte di agenti dell’ordine pubblico, dell’esercito e apertura al dialogo sincero con la maggioranza. Nessuna barricata o frizione, nemmeno un governo ombra, ma una richiesta: bilanciare verso il centro il piegamento troppo “sinistro” della maggioranza. I maligni danno invece un’altra interpretazione dell’incontro. Visto che Giorgia Meloni è diventata più realista del Re e per Re s’intende Mario Draghi, e che il partito sta trasformando completamente la sua anima, il capogruppo della civica di Bini, potrebbe aver ricevuto dai tre una golosa proposta di entrare nella compagine di Giorgia Meloni. Le smentite non mancheranno, ma…