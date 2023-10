CinCinCisl Exxx…Polzive!!! A cosa serve il sindacato? A sistemare ilculo dei propri dirigenti. L’esempio di Nicola Cannarsa: Dopo un anno e tre mesi di prova verrà stabilizzato come dirigente di terza fascia: tirerà 10mila euri-mese.

La giunta regionale Friuli VG, con delibera del 29 settembre scorso, aveva integrato al “piano triennale dei fabbisogni del personale”, una sottosezione che prevedeva l’assunzione di altre 10 unità. Cosa vuol dire? che nel “Piano” rientrano anche casi di assunzione in “comandi” già attivati e che sarebbero scaduti fra pochi mesi. Guardacaso un dirigente sindacale incaricato a comando alla Direzione Centrale Salute della Zamaro è proprio Nicola Cannarsa della CislFp. Nella delibera di giunta, è emersa l’esigenza, per il fabbisogno della Direzione Generale, di reclutare le 10 unità anche sulla base di “comandi già attivati”. E qui nasce il sospetto: chi è il dirigente sindacale assunto a comando dal 1°settembre 2022 al 31 agosto 2023 e prorogato al 31 dicembre? Il comando non poteva protrarsi oltre i due anni, pertanto la regione ha escogitato la furbata del Piano integrato, una sorta di “PianoSalvaCislFp” che ha provocato un profondo smarrimento nell’ambiente sindacale. Gli iscritti sono rimasti storditi e spiazzati vedendo che quel dirigente che manifestava come un ossesso fuori dagli ospedali della regione contro la crisi del personale e le liste d’attesa, veniva premiato dall’azienda che contestava. Quindi, alla fine della fiera, il sindacalista barricadero è stato, prima “comandato” e “assicurato” alla Direzione e poi finirà per essere assunto alla Direzione Centrale salute come dirigente di terza fascia. La sua mesata potrà raggiungere i 10mila euri. Iscritti alla canna del gas. Resta agli atti della regione l’interrogazione del consigliere Diego Moretti sui profili di interessi in conflitto che travolgono il dirigente cocco della Zamaro.