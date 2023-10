CocaVeneta Exxx…Polzive!!! A Castelfranco Veneto scoperti 2 chili e mezzo di cocaina nascosti sottoterra. Indagato il rappresentante di un’associazione ricreativa.

I Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego di Venezia, nel corso di un mirato servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno eseguito un’ispezione antidroga, unitamente ad unità cinofile del Gruppo Tessera, presso un’area sita in Castelfranco Veneto (TV), utilizzata a scopi ricreativi e gestita da un’associazione non riconosciuta. Durante le attività di controllo, su segnalazione del cane Krypto, si rinvenivano, sepolti in un prato, oltre 2,5 Kg di cocaina, suddivisi in 16 involucri sotto vuoto, mentre in un container ubicato poco distante sono stati recuperati macchinari e materiali per il confezionamento e la conservazione della sostanza. La sostanza è stata posta sotto sequestro ed il legale rappresentante dell’associazione denunciato in stato di libertà per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.