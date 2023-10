TormentaCentrodestra Exxx…Polzive!!! Cosa accade alla rullante coalizione? Dopo Trieste e Grado esplodono petardi a Codroipo. Polverizzato il trittico centrista. Thierry Snaidero tuona: A breve presenterò i numeri della vera verità sull’Asp Moro.

Si addensano nubi sempre più pesanti sul centrodestra codroipese che annovera 9 consiglieri comunali (3 Lega; 3 Centro; 3 Fratelli d’Italia). La perturbazione si sta concentrando in particolar modo sull’area della lista di ProgettoFvg, Codroipo al Centro e Forza Italia. Due esponenti, Giancarlo Bianchini e Alessio Vidoni stanno elaborando un piano per uscire dalla lista e formare un nuovo gruppo consiliare. Sono in corso trattative per coinvolgere nel ribaltone altri consiglieri. Le batterie sono state attivate in direzione Gianluca Mauro, il candidato sindaco in quota Lega. L’operazione trasmette una chiara insofferenza verso Fratelli d’Italia, cui sembra che Tiziana Cividini, in odor di eresia, guardi sempre con favore grazie a una vecchia amicizia che la lega al vice presidente Mario Anzil. Cividini è stata eletta con la lista centrista cui Bianchini e Vidoni vorrebbero ora depontenziare in funzione anche di isolare l’ex assessora alla cultura. Ma c’è anche chi guarda al futuro e, intortare nel progetto il leghista Mauro, significa dare il via alla costruzione di un soggetto civico locale di area centrodestra, che vada in competizione con Fratelli d’Italia. L’operazione porta come conseguenza un rinnovato entusiasmo di Bianchini che escluderebbe, per ora, le dimissioni da consigliere. Dal canto suo, chi doveva subentrare, Thierry Snaidero, non si perde d’animo e anzi, rilancia sulla questione Asp Moro: «La relazione del commissario e del Direttore Generale esposta recentemente in consiglio comunale è fuffa. La vera verità sui conti (Snaidero è stato presidente dell’Asp per 2 anni e mezzo, proprio nel periodo di passaggio dell’amministrazione comunale dal centrosinistra al centrodestra ndr) la darò io prossimamente in un incontro pubblico». Codroipo Trema.