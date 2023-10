LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Fratelli d’Italia Fvg mette sotto osservazione le elezioni in Trentino. Vincesse Fugatti la Lega guiderebbe le 4 regioni del Nordest. Tensione fra i due alleati sul 3° mandato.

Da alcune settimane, nei quartieri alti del centrodestra, si guarda con molta attenzione alle elezioni in Trentino dove gli elettori dovranno scegliere il successore di Maurizio Fugatti (che si è ricandidato anche in questa tornata e punta alla rielezione). I seggi rimarranno aperti dalle 6 fino alle ore 22. Le operazioni di scrutinio inizieranno alle ore 7 di lunedì 23 ottobre. Dovesse venire riconfermato la Lega si troverebbe coi timbro del proprio simbolo in 4 regioni: Friuli, Lombardia, Veneto e Trentino. Qui però bisogna considerare che, rispetto alle ultime elezioni, è cambiato il mondo. Profondamente. Il centrodestra è ora guidato da un alleato che sta viaggiando su percentuali altissime e non vi sono segnali di ribasso. Inoltre vanta la guida del Governo che è un elemento non trascurabile. Per tal motivo s’incastrano triangolazioni, ribaltamenti, spallate e irruzioni che stanno sorprendendo la Lega (divisa anche al suo interno con il gruppo di Fedriga da una parte e quello di Dreosto dall’altra e che sulla graticola sta rosolando un fedelissimo del presidente…) che pensava di poter manovrare gli alleati come birilli. Fratelli d’Italia starà pensando di prendersi una regione delle 4? Potrebbe essere il Veneto? il Friuli? la strada è ancora lunga, ma i segnali che portano a ritenere che i Benito Remix siano ansiosi di conquistare un’ente del Nordest ci sono tutti. Partendo dal Friuli dove le sportellate non mancano, al netto del terzo mandato al presidente che ancora non c’è. Marco Dreosto, il Colonnello del Carroccio in Friuli, insiste a chiedere l’utilizzo dei militari sul confine per bloccare l’arrivo dei migrantes. La sua tenacia ha infastidito Fratelli d’Italia che è titolare, con Guido Crosetto, del ministero della Difesa. Perché Dreosto non si rivolge al “suo” ministro Piantedosi? E qui irrompe il carosello di responsabilità politiche che travolge i due alleati. Se arrivassero i militari la Lega potrebbe “vendere” la misura come una vittoria di Dreosto-Salvini, in caso contrario la sconfitta sarebbe del collega (segretario regionale) di Dreosto, Rizzetto. A mettere ulteriore benzina sul fuoco ci pensa il pentastellato Capozzella, ex consigliere regionale e coordinatore provinciale del partito. L’esponente dei 5 stelle prende spunto dall’iniziativa di raccolta firme della Lega contro “L’invasione di migranti” per osservare che «la Lega scende in piazza per raccogliere firme contro, di fatto, la politica sull’immigrazione del Governo Meloni. E’ il segno evidente – ricorda Capozzella – che si è arrivati allo scollamento della coalizione».