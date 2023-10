MedioOrienteLibero Exxx…Polzive !!! A Trieste cori contro Israele durante la manifestazione in piazza Unità d’Italia. Video della vergogna. Assenti i consiglieri regionali del centrodestra

L’occidente libero é esposto alle stesse minacce cui è esposto Israele. Su questa riflessione si sono sviluppati gli interventi dei relatori che hanno partecipato ieri sera in piazza Unità d’Italia, al sit in a sostegno del popolo di Israele. Il rabbino capo Meloni, il sindaco Dipiazza, l’assessore Scoccimarro, la senatrice Rojc, i consiglieri regionali Russo e Consolini (assentì quelli di centrodestra) e molti Triestini. Non sono mancati i disturbatori. Un gruppetto di ragazzini che intonava slogan contro Israele. É intervenuta la polizia che ha creato un cordone per allontanare i manifestanti dal gruppo pro Israele.