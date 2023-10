MonfalconeRibaltone Exxx…Polzive!!! Consigliere comunale, già espulso dalla lista “Noi con l’Italia” di Tondo, liscia il pelo alle brigate di Al Aqsa e al popolo palestinese.

Jahangir Sarkar, presidente dell’Associazione genitori bengalesi di Monfalcone, di fede islamica, era stato candidato alle comunali di 2 anni fa con la lista “Noi con l’Italia” di Renzo Tondo nel centrodestra a sostegno della Cisint. Il candidato si è reso protagonista di una stramba interpretazione della campagna elettorale non proprio in linea con i principi democratici dell’Occidente. Disse durante un comizio: “A chi vota Morsolin (avversaria della Cisnit) taglierò le dita”. I deliri fecero il giro d’Italia e diventarono un caso nazionale. La candidata sindaca ne chiese l’espulsione dalla lista ma ormai, tecnicamente, era troppo tardi. L’esponente islamico venne eletto e oggi siede in consiglio come capogruppo del misto. Tuttavia l’inclinazione politica del consigliere è riemersa in seguito ai tragici fatti di Israele. Jahangir Sarkar da alcuni giorni segue sul suo profilo facebook le vicende del Medio Oriente e ieri non ha mancato di esibire la sua fede politica, postando il video di una manifestazione pro Palestina a Milano a sostegno del popolo palestinese.