BanzaiCimolai Exxx…Polzive!!! Completato il bidone industriale: Statalizzate le perdite, privatizzati i profitti. Circa 700milioni di debiti. I fornitori si devono accontentare di un misero 15%. Intortato anche il Frie regionale.

Cimolai spa e Cimolai Holding spa hanno reso noto che sono state notificate ieri dal giudice delle imprese di Pordenone, Francesco Saverio Moscato, le sentenze di omologazione dei concordati preventivi in continuità diretta dichiarati aperti in data 22 marzo 2023. Determinante l’intervento del ministro Ciriani che ha coinvolto la Sace (Mise) a supporto dell’operazione. In agosto i creditori, per non perdere tutto, avevano dato il via libera al piano di ristrutturazione che prevede la creazione di una newco, Nuova Cimolai, interamente partecipata dalla Luigi Cimolai Holding, alla quale trasferire asset e contratti della bad company, Cimolai spa. In questo modo si spera di garantire la continuità aziendale e la prosecuzione delle commesse (voci di circa 800 milioni di ordini), salvaguardando i posti di lavoro. Come dicevamo, è intervenuto lo stato, attraverso il gruppo assicurativo-finanziario italiano, Sace, direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha garantito un prestito approvato a luglio. Statalizzate le perdite e privatizzati i profitti. La crisi della Cimolai, azienda di Pordenone leader nelle costruzioni metalliche, era scoppiata improvvisamente circa un anno fa determinata da un dissesto finanziario di circa 350 milioni provocato da operazioni sui derivati compiute a copertura del rischio cambio euro/dollaro. Il gruppo pordenonese (con sede legale a Roma presso uno studio professionale) evidenzia un debito complessivo di circa 668 milioni di euro, di cui 230 verso creditori privilegiati e 438 milioni verso creditori chirografari. Tra questi ultimi diversi istituti di credito. L’esposizione verso banche, per linee di credito garantite da Sace, si aggira attorno ai 134 milioni di euro. Si sommano altri 56 milioni di debiti legati a mutui, con intervento della finanziaria regionale Frie. Va detto che i creditori privilegiati sono coloro che saranno soddisfatti prima degli altri, i chirografari sono invece quelli che non hanno alcun diritto di prelazione e per tale ragione saranno soddisfatti soltanto dopo i privilegiati. Come potrà accettare una finanziaria pubblica regionale (Frie) il 15% del concordato proposto ai chirografari? Ci potrebbero essere tutti gli elementi per un clamoroso danno erariale. L’esposizione della finanziara regionale è pari a 1,3 milioni di crediti incapienti e 4,3 capienti. L’intervento della società pubblica (Sace), permette di concedere una dilazione per pagare i debiti. Ma i privati, coloro che avanzano circa 440 milioni potranno permettersi di dilazionare i tempi di pagamento al 15% del credito accumulato? Il punto è uno solo: riconoscimento totale dei crediti privilegiati pari a circa 200 milioni e la miseria del 15% ai creditori che non hanno alcun diritto di prelazione. Al netto della caccia alle streghe, il caso Cimolai è paradigmatico di come si fa impresa in Italia se si gode di buone entrature nei centri di potere della finanza: statalizzare le perdite (668 milioni di euri) e privatizzare i profitti (compensi stellari agli amministratori). Ora si attende la newco.