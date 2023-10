FratelliFlagelli Exxx…Polzive!!! I BenitoRemix martellano gli alleati. Dopo Grado è la volta di Trieste: Chieste le dimissioni dell’assessore Rossi, uomo di punta del sindaco Dipiazza. Iniziate le qualificazioni per le europee.

All’assemblea del partito che esprime il presidente del Consiglio, la leader aveva dato molta importanza al sistema elettorale delle europee (“un proporzionale puro”), facendo intendere che ognuno fa la sua campagna, non ci sono alleanze. Man mano che passano i giorni, la prospettiva prende sempre più forma. Almeno a Nordest col fenomeno Friuli. Par di capire che BenitoRemix orientali non vadano tanto per il sottile. Ingoiato il penalizzante riparto degli assessori e presidenti di commissione della regione, ora alzano la cresta. A Grado hanno stabilito di chiudere la partita Kovatsch e a Trieste tengono col fiato sospeso la maggioranza scivolata malamente sul caso dello stadio Rocco. Ieri se n’è avuta l’ennesima dimostrazione. Il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Marcelo Medau ha chiesto le dimissioni dell’assessore, già “dimagrito” di deleghe Giorgio Rossi, uomo di punta del sindaco Dipiazza. Teatro dello scorno la seduta della Commissione trasparenza presieduta da Alberto Pasino (Punto Franco). L’adunanza era stata convocata per sciogliere la questione sulla disponibilità, data dallo stesso Rossi, allo svolgimento dei due concerti di Ultimo (il prossimo 2 giugno 2024) e Max Pezzali (il 9 giugno) allo stadio Rocco. I tifosi della Triestina sono sul piede di guerra perché dopo l’esperienza dei Maneskin (rizollatura del manto), non ne vogliono sapere di sobbarcarsi le trasferte fino a Pordenone. L’assessore ha precisato: «Eventi come quelli di Ultimo e Pezzali si possono fare soltanto al “Rocco” perché il “Grezar” non è in grado di accogliere quelle 30 mila persone che normalmente affluiscono ai loro concerti. Mi avete lasciato con il cerino in mano – ha osservato Rossi – ma vi ricordo che se voi portate 400 tifosi della Triestina in piazza, io potrei portare i ventimila che hanno già acquistato il biglietto per i due concerti. Vi invito perciò a trovare altre motivazioni rispetto a quelle che avete portato finora». La situazione diventa incandescente quando l’assessore non è in grado di rispondere all’incalzante Medau sulla diatriba dei concerti, i cosidetti numeri zero. «Lei sostiene che dei concerti ne erano a conoscenza tutti, mentre sa che non è vero». Nel tardo pomeriggio è arrivata la richiesta formale di dimissioni da parte del partito di maggioranza relativa in Consiglio comunale. «Se un assessore di questa esperienza e calibro fa una dichiarazione del genere a una Commissione trasparenza – martella il capogruppo Medau – sarebbe il caso che facesse un passo indietro per amore della città, del sindaco, del Consiglio comunale e si dimettesse dalle deleghe che ha in mano, perché a questo punto anche quelle rimastegli sono di troppo». Grado chiama, Trieste risponde. Ma ci sono altri comuni di un certo peso, che si trovano stritolati dall’esuberanza di Fratelli d’Italia, soprattutto nell’area della Destra Tagliamento. Destra chiama destra.