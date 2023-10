ErosFriulano Exxx…Polzive!!! L’anno d’oro di Cisilino: Il Consorzio organizza e paga una grande festa conviviale per l’onorificenza presidenziale. La giunta per le nomine lo riconferma alla presidenza dell’Agenzia per il friulano.

Eros Cisilino è dipendente del Consorzio Bonifica Pianura Friulana e il 13 ottobre prossimo è atteso a un incontro conviviale a Sclaunicco (Lestizza) fra il consiglio dei delegati e il personale dipendente. Il Consorzio vuole consegnargli un presente in quanto insignito dell’onorificenza dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. L’impegno di spesa presunto per la festicciola è di circa 1.000 euri. Paga Consorzio. Un riconoscimento esemplare arricchito dalla decisione di oggi della Giunta per le nomine presieduta dal presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin. L’organo ha espresso parere favorevole a maggioranza trasversale, registrando la sola astensione di Enrico Bullian (Patto per l’Autonomia-Civica Fvg), sulla candidatura di Eros Cisilino a presidente dell’Agienzie regionâl pe lenghe furlane/Agenzia regionale per la lingua friulana (Arlef). Ora dovrà passare in giunta. Il mandato è agganciato alla durata del presidente Fedriga. Cisilino è il primo dei non eletti della Lega nella circoscrizione di Udine alle ultime regionali.