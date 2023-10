CartellinoFurbetto Exxx…Polzive!!! Licenziata la marescialla del Corpo Forestale che timbrava e andava a zonzo. Chiesta l’estinzione del reato di truffa.

I fatti risalgono al 2021 e sono relativi a un caso di “Furbetti del cartellino” che ha coinvolto alcuni dipendent del Corpo Forestale del Friuli Venezia Giulia. Indagini seguite dalla Procura di Pordenone. Quattro dei cinque dipendenti regionali erano stati licenziati: Alessandro Di Daniel di Maniago (Pn), il maresciallo Vittorino Marcolina e Franco Mazzoli di Frisanco (ora pensionato) e Mario Osti di Maniago. Ora si sta valutando la posizione di Barbara Levis di Pozzuolo del Friuli. La Guardia Forestale è accusata di truffa ai danni della regione e falso ideologico in atti pubblici. Aveva truffato 48 ore di servizio che non avrebbero dovuto essere state pagate. La donna aveva chiesto, attraverso la difesa, l’ammissione alla messa alla prova. E cioè allo speciale programma di lavori socialmente utili che sospende il procedimento penale e, in caso di esito positivo del percorso, estingue il reato. L’esito del percorso sarà valutato nel corso della prossima udienza fissata per il 23 febbraio 2024.