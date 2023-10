FrodeCarosello Exxx…Polzive!!! Importavano pellet dall’estero e non versavano le imposte. Evasione-record da 34 milioni di euri.

Gli agenti della Guardia di Finanza di Venezia hanno chiuso le indagini relative alla compravendita di ingenti quantitativi di pellet. Indagati 5 italiani ritenuti responsabili di aver realizzato una frode fiscale del valore di 34 milioni di euri. Il traffico di materiale fra Polonia Slovacchia ed Estonia era circoscritto al periodo che andava dal 2019 al 2022. Articolata l’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova e dai finanzieri del Comando Provinciale di Venezia che ha notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di cinque soggetti italiani, ritenuti responsabili, a vario titolo, di aver ideato e posto in essere una frode fiscale internazionale del valore di 34 milioni di euro nel settore della compravendita di pellet, perpetrata negli anni dal 2019 al 2022 tra il Veneto e l’Europa orientale. Il magheggio è stato reso possibile grazie a varie società “cartiere”, con sede nelle Province di Venezia, Treviso, Vicenza e Padova e tutte riconducibili ad un’unica regia operativa. Il meccanismo si sviluppava attorno all’acquisto di ingenti quantitativi di pellet da fornitori aventi sede in Polonia, Slovacchia ed Estonia, per poi procedere alla successiva cessione della merce alle reali società destinatarie, site in Provincia di Padova.

In sintesi, secondo lo schema della cosiddetta “frode carosello”, mediante un complesso sistema di false fatturazioni, le società “cartiere” si interponevano fittiziamente nelle operazioni di compravendita intercorrenti tra gli operatori esteri e le società patavine, non assolvendo al debito I.V.A. scaturito dalle cessioni intracomunitarie.

La frode consentiva di evadere sistematicamente l’I.V.A. intracomunitaria, nonché creare un effetto distorsivo nello specifico settore commerciale, permettendo alle società coinvolte di praticare un prezzo di vendita altamente concorrenziale rispetto a quello medio di mercato. In sintesi, un collaudato sistema criminoso in grado di dispiegare un duplice effetto lesivo, ossia sottrarre gettito alla pretesa impositiva dello Stato e, contestualmente, distorcere il principio di leale concorrenza di mercato. La frode calcolata è di 34 milioni di euri.